"Tie ir šausmīgi tarifi! Nevis par 4%, bet 40% dārgāk! Kā mēs to nomaksāsim?" Veidemane par gāzes un elektrības cenām







Es nedomāju, ka valstī iestāsies kaut kāda revolucionārā situācija,” RīgaTV 24 raidījumā “Kārtības rullis” par tuvojošām vēlēšanām stāsta NRA žurnāliste Elita Veidemane.

“Mēs te stundām ilgi varam filizofēt par to, kāda ir latviešu tauta – pacietīga, sit ar mietu pa galvu, tāpat teiks, ka viss ir forši, nu nebūs nekas tāds, kas nesīs baigās izmaiņas, viss ies tā lēnām un līgani uz leju,” Veidemane saka.

Kā piemēru viņa min to, ka no 1. jūlija sākas jauni tarifi gāzei un elektrībai.

“Tie ir šausmīgi tarifi! Tas ir vienkārši nenormāls lēciens. Nevis par 4% vai 5%, bet par 40% mājsaimniecībām. Kas tās par summām! Kā cilvēki nomaksās šīs summas?

Tad, kad viņiem augustā nāksies maksāt pēc jaunajiem tarifiem, viņi sēdēs mājās un lies gaužas asaras un neko nedarīs,” žurnāliste uzskata.

Jau vēstīts, ka AS “Latvijas gāze” dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2021.gada 1.jūlija atkarībā no patēriņa apmēra pieaugs robežās no 25% līdz 43,1%, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 kubikmetriem dabasgāzes gadā, diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokli 2021.gada otrajam pusgadam pieaugs par 43,1% – no 0,49949 eiro par kubikmetru līdz 0,71472 eiro par kubikmetru, bet mājsaimniecībām, kuras patērē no 250 līdz 500 kubikmetriem dabasgāzes, gala tarifs kāps par 25% – no 0,46328 eiro par kubikmetru līdz 0,57912 eiro par kubikmetru.

Vienlaikus mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000 kubikmetru dabasgāzes gadā, gala tarifs palielināsies par 38,5% – no 0,30084 eiro kubikmetrā līdz 0,41668 eiro kubikmetrā.

Tāpat pieaugs sadales sistēmas pakalpojuma tarifa fiksētā daļa, atkarībā no atļautās slodzes tai palielinoties robežās no 11,9% līdz 52,8%.

Proti, sadales pakalpojuma fiksētā maksa ar PVN par atļauto slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā pieaugs par 52,8% – no 2,14 eiro mēnesī līdz 3,27 eiro mēnesī, maksa par atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 kubikmetriem stundā palielināsies par 12,1% – no 8,02 eiro mēnesī līdz 8,99 eiro mēnesī, maksa par atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 kubikmetriem stundā augs par 11,9% – no 12,83 eiro mēnesī līdz 14,36 eiro mēnesī, maksa par atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 kubikmetriem stundā augs par 12% – no 19,57 eiro mēnesī līdz 21,91 eiro mēnesī, kā arī par atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 kubikmetriem stundā maksa palielināsies par 12% – no 29,06 eiro mēnesī līdz 32,55 eiro mēnesī.