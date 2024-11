Foto: Edijs Pālens/LETA

Rīts sācies ar brāzmainu vēju! Kāds būs dienas turpinājums?







Pirmdien Latvijā pakāpeniski samazināsies mākoņu daudzums, dienā vairs nav gaidāmi nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Saglabāsies dienvidu vēja brāzmas līdz 9-14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +2 grādiem vietām valsts austrumos līdz +9 grādiem Kurzemē.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, caur mākoņiem uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz +6 grādiem. Dienvidu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē.

Laikapstākļus ietekmē liela ciklona dienvidaustrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1008 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļos līdz 1021 hektopaskālam Latgales dienvidos.

Pirmdienas rītā visā Latgalē un vietām Latvijas centrālajā daļā ceļi apledojuši

Pirmdienas rītā daudzviet Latvijas austrumu un centrālajā daļā ceļi ir apledojuši, brīdina “Latvijas valsts ceļi”.

Šorīt apledojums ir faktiski uz visiem galvenajiem autoceļiem Latgalē, kā arī daudzviet Vidzemē un Zemgalē, tādējādi apgrūtinot braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Rīta stundās apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils šoseju no Saulesdārza līdz Piekalniem un no Aiviekstes tilta līdz Pāterniekiem, pa Kokneses šoseju no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam, pa Rēzeknes šoseju, pa Grebņevas – Daugavpils ceļu, pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem un arī pārējiem nozīmīgākajiem Latgales autoceļiem.

Tāpat apgrūtināta braukšana ir pa Vidzemes šoseju no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Braslas tilta līdz Valkai, pa Jelgavas šoseju no Dalbes līdz Elejai un pa Liepājas šoseju no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latgalē un Valmieras, Madonas, Ogres, Alūksnes, Valkas, Cēsu, Valmieras, Gulbenes un Jelgavas apkārtnēs.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 90 ziemas dienesta tehnikas vienības.