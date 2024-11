Foto. Spencer Colby/The Canadian Press via ZUMA Press

Jaunā nedēļa iesāksies ar skarbiem laikapstākļiem, kas pēc tam uzlabosies Ieteikt







Novembra pēdējās nedēļas pirmajā pusē Latvijā gaidāms brāzmains vējš, lietus un atkala, bet pēc tam laika apstākļi uzlabosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Pirmdien un otrdien laika apstākļus valstī noteiks ciklona darbība. Kā ierasts, ciklons atnesīs nokrišņus – pirmdien naktī un no rīta no rietumiem Latviju šķērsos siltā atmosfēras fronte, līdz ar to debesis klās bieza mākoņu sega un daudzviet gaidāms lietus un slapjš sniegs. Tomēr, reģionā ieplūstot siltākai gaisa masai, slapjš sniegs strauji pāries lietū, bet austrumu rajonos, nakts stundās gaisa temperatūrai saglabājoties negatīvai, naktī un no rīta gaidāma stipra atkala jeb sasalstošs lietus – ceļi apledos.

Otrdien valsts teritoriju šķērsos vēl viena nokrišņu zona, tādēļ, sākot ar rītu, daudzviet līs. Ceļi vietām saglabāsies slideni. Ciklona ietekmē pastiprināsies vējš – tas pūtīs mēreni līdz mēreni stipri no dienvidiem, dienvidaustrumiem, piekrastes rajonos un Vidzemē brāzmās sasniedzot 15-16 metrus sekundē (m/s). Otrdien vējš iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem, naktī un no rīta piekrastē tas joprojām saglabāsies brāzmains.

Nakts uz pirmdienu vēl būs vēsa, gaisam atdziestot līdz -2…+2 grādiem, tomēr naktī uz otrdienu jau vairāk būs jūtama siltākas gaisa masas ieplūšana, jo daudzviet gaiss atdzisīs tikai līdz -1…+6 grādiem, zemāk par nulli termometra stabiņš noslīdēs tikai valsts dienvidaustrumu rajonos. Maksimālā gaisa temperatūra gan pirmdien, gan otrdien gaidāma +2…+9 grādu robežās, tāpēc uz zemes esošā sniega kārtiņa izkusīs.

Nedēļas vidū ciklona ietekme pakāpeniski mazināsies, un, lai arī katru dienu kādā valsts daļā līs, nokrišņu intensitāte samazināsies. Vējš arī pierims un pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidu puses. Kā naktīs, tā arī dienās termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par nulli, diennakts gaisa temperatūra gaidāma 0…+8 grādu robežās.

Nedēļas beigās nokrišņi mitēsies un debesis biežāk skaidrosies. Vējš saglabāsies lēns. Nakts stundās, debesīm skaidrojoties, daudzviet gaiss atdzisīs līdz 0…-2 grādiem, vienīgi vietām piekrastē būs siltāk. Maksimālā gaisa temperatūra arī kļūs nedaudz zemāka nekā iepriekšējās dienās, prognozē LVĢMC.