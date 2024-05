Romantiski un skaisti aizkari no pērlēm. 8 piemēri Ieteikt







Materiāls: stikla, plastmasas, akrila, metāla, plastikāta pērlītes. Izvēloties materiālus, jāņem vērā ne tikai to skaistumu, bet arī kvalitāti un svaru. Aizkaru stangai ir jāiztur aizkaru smagums. Ja aizkarus karinās durvju ailēs, tad materiālam jābūt arī pietiekami izturīgam. Labāk un lētāk ir iegādāties akrila kristālus uz svara. Tie mēdz būt dažādu krāsu, formu un izmēru.

Diezgan interesanta ideja ir veidot aizkaru zīmējumu pēc izšuvumu shēmām. Var iepriekš sagatavot skices un shēmas, un izrēķināt nepieciešamo materiālu daudzumu.

Pērles un pērlītes savērt uz pamata: auklas, kaprona vai zīda diega, lentas. Caurspīdīga aukla padarīs aizkarus vizuāli vieglākus. Diegus var piemeklēt pērļu tonī. Ja pērles tiek savērtas uz lentām, tad tām ir jābūt ar lieliem caurumiem.

Koka stangā ir jāizurbj caurumi, kuru daudzums būs atkarīgs no izvēlētā aizkaru zīmējuma. Nofiksējiet diegus caurumos, pērlei cauri izverot abus diega galus un sasienot mezglu. Tad turpiniet savērt pārējās pērles un pērlītes. Diegu daudzums ir atkarīgs no zīmējuma un shēmas, bet garums – no logu vai durvju ailes augstuma.

Atsevišķas pērles var nofiksēt ar speciālām metāla pērlītēm, kuras nofiksē uz diega ar knaibļu palīdzību, tās neļauj pērlēm izkustēties no vietas. Metāla pērlīšu vietā var sasiet mezgliņus, bet tas ievērojami saīsinās diegu, un tas jāņem vērā, rēķinot aizkaru garumu. Pērles uz lentām nav nepieciešams fiksēt, jo tās tāpat turas labi un neslīd.

Ja jums patīk eko vai kantri stils, tad aizkaru izgatavošanā var izmantot pērles no koka. Var dekorēt arī lustras.