Foto: publicitātes

Rosina grozījumus, lai atvieglotu atbalsta turpināšanu bērniem ar invaliditāti pēc pilngadības sasniegšanas Ieteikt







Atsaucoties Labklājības ministrijas (LM) lūgumam, Tieslietu ministrija (TM) rosinājusi grozījumus, lai atvieglotu atbalsta turpināšanu bērniem ar invaliditāti pēc pilngadības sasniegšanas.

Lai īstenotu šo mērķi, TM un tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) rosina Civilprocesa likumā noteikt, ka pieteikumu par rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ personai ar invaliditāti varēs iesniegt tiesā ne agrāk kā sešus mēnešus līdz tās pilngadībai.

Ja pieteikums būs iesniegts tiesā līdz personas pilngadībai, tiesai spriedumā personas rīcībspējas ierobežojums būs jānosaka ne agrāk kā ar pilngadības sasniegšanu.

TM skaidro, ka pārejas posms no bērna ar smagu invaliditāti uz pilngadīgu personu ar invaliditāti iesaistītajām personām ir ne vien emocionāli grūts, bet arī praktiski un tiesiski sarežģīts. Līdz ar to būtu jārod risinājums, kā šajā posmā samazināt administratīvo slogu ģimenēm, vienlaikus nodrošinot adekvātu sociālo nodrošinājumu gan konkrētajai personai, gan ģimenei, lai pēc iespējas nerastos pārrāvums laika periodā no pilngadības līdz attiecīga sociāla nodrošinājuma saņemšanas.

Bērniem ar smagu invaliditāti, sasniedzot pilngadību, ir grūtības saņemt attiecīgus pakalpojumu un pabalstus, jo atbilstoši likumam persona ir atzīstama par rīcībspējīgu, bet tā savu traucējumu dēļ nevar realizēt savas tiesības un aizsargāt savas intereses, proti, nespēj pieteikties un saņemt attiecīgu sociālo nodrošinājumu.

Tāpēc ar piedāvātiem izmaiņām likumā paredzēts novērst pārrāvumu sociālo pakalpojumu un palīdzības saņemšanai laika posmā starp pilngadības sasniegšanu un aizgādnības nodibināšanu.