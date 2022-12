RSU sadarbība ar farmācijas industriju Ieteikt







Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) ir cieša sadarbība ar farmācijas jomu un viens no RSU stratēģiskajiem partneriem ir AS “Grindeks”. “RSU farmācijas studijās iegūtās zināšanas noder ne tikai gatavo zāļu formu ražošanas vai citos līdzīgos procesos, bet arī pārdošanā, zāļu analīzē vai komercdarbībā. Tāpēc RSU praktikantus un absolventus augsti vērtējam,” atzīst AS “Grindeks” Personāla departamenta vadītāja Zane Škutte. “Iesaistāmies arī studiju programmu izveidē un noslēguma darbu izvērtēšanā, jo esam ieinteresēti, kādi absolventi un ar kādām zināšanām pie mums nāks.”

RSU absolvente un AS “Grindeks” biznesa attīstības speciāliste Madara Paidere uzsver, ka studiju laikā bija iespēja iziet praksi dažādās jomās uzņēmumā – no zāļu ražošanas līdz pat pārdošanai, lai sapratu, kā teoriju sasaistīt ar praksi. Madara uzņēmumā ir atbildīga par medikamentu tirdzniecību septiņās Eiropas valstīs un atzīst, ka studijās iegūtās zināšanas lieti noder praktiskā darbā.

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) sadarbībā ar TV24 veido piecu radījumu ciklu “Studijas rītdienai. Par aktuālo augstākajā izglītībā” – no novembra līdz janvārim tie būs skatāmi TV24 kanālā, kā arī atrodami RSU Youtube kontā. Raidījuma mērķis ir aktualizēt kvalitatīvas izglītības nozīmi sabiedrībā un valstī, diskutēt par to, kādām jābūt studijām, gatavojot rītdienas speciālistus. Raidījumu tēmas aptvers dažādus būtiskus jautājumus par kvalitatīvu augstāko izglītību un RSU pieredzi, piemēram, simulāciju tehnoloģiju izmantošana gan veselības aprūpes, gan sociālo zinātņu studijās, RSU sadarbība ar veselības aprūpes industriju, starptautiskās dimensijas nozīmība modernā augstākajā izglītībā, pētniecības saikne ar studijām un industriju, kā arī vidusskolas izglītības sasaiste ar studiju procesu augstskolā.