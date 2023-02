Rūdolfs Balcers šosezon nav spējis nostiprināties NHL. Foto: Mike Ehrmann/AFP/SCANPIX

Rūdīšanās sezona. Balcers šosezon NHL izbaudījis jau vairākus nepatīkamus karjeras pavērsienus







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rūdolfs Balcers šosezon Nacionālajā hokeja līgā (NHL) izbaudījis vairākus nepatīkamus karjeras pavērsienus, šobrīd nonākot līmeni zemākajā Amerikas hokeja līgā (AHL).

Tā bieži nenotiek, ka vienas sezonas laikā kāds no NHL spēlētājiem divas reizes tiek ievietots atteikumu jeb “waiver” draftā. 25 gadus vecais liepājnieks Rūdolfs Balcers nu ir izbaudījis to uz savas ādas. Atteikumu drafts nozīmē, ka darba devējs nav īsti apmierināts ar spēlētāja sniegumu, neredz iespējas tālākai sadarbībai un meklē veidu, kā hokejistu dabūt uz citu klubu vai nosūtīt uz zemāku līgu. Balceram, kurš viennozīmīgi ir pēdējo piecu gadu tehniskākais Latvijas hokeja uzbrucējs, šī sezona bijusi izaicinājumu pilna. Vēl pagājušajā vasarā no viņa negaidīti atteicās Sanhosē “Sharks” komanda, izpērkot līgumu. Bez darba Balcers ilgi nepalika, vienojoties ar Floridas “Panthers” uz vienu sezonu par 750 000 ASV dolāru lielu atalgojumu. “Panterās” viņš aizvadīja 14 spēles, gūstot divus vārtus un atdodot divas rezultatīvas piespēles. Tomēr Floridā savu vietu neizcīnīja un tika ievietots jau minētajā atteikumu draftā. Nepilnu 24 stundu laikā viņu pie sevis aicināja cita Floridas komanda – Tampabejas “Lightning”, klubs, kas ir viens no sekmīgākajiem līgā pēdējos gados. “Zibeņos” Balcers uzspēlēja vien trīs mačos, iemeta vienu ripu, bet novembra beigās guva traumu. Atgriežoties ierindā, viņa vieta sastāvā jau bija aizņemta. “Lightning” Balceru sākumā nosūtīja uz savu fārmklubu Sirakūzas “Crunch”, lai atgūtu spēles garšu. Pēc sešiem mačiem tur viņam bija jāatgriežas NHL klubā, jo to paredz noteikumi, savukārt Tampas komandas vadība izlēma Balceru nu jau otro reizi sezonas laikā ievietot atteikumu draftā. Šoreiz neviena cita NHL komanda latvieti neizvēlējās, tāpēc viņam sezonu nāksies turpināt jau minētajā Sirakūzas komandā no AHL līgas. Vai tas nozīmē, ka Balcera karjerai NHL ir pielikts punkts? Iespējams, taču vienmēr ir varianti, kurus nevar paredzēt. Var būt traumu sērija “Lightning” uzbrucējiem, Balcers var ar savu sniegumu “Crunch” rindās pierādīt, ka viņam jāspēlē augstākajā līmenī. Rūdolfam šī ir grūta sezona, bet cerams, ka tas būs rūdījums nākamajiem soļiem uz augšu. NHL viņš līdz šim aizvadījis 170 spēles, kurās ticis pie 62 (28+34) punktiem, kas ir sestais labākais rādītājs starp Latvijas hokejistiem, kas kāpuši uz NHL ledus.