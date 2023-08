“Šādus resursus tērēt uz viena zaglīša aizturēšanu – tas ir pilnīgi bezjēdzīgi!” Zvejsalnieks kritizē policijas rīcību, kad tvarstīja no policistu auto izbēgušo vīrieti Ieteikt







“No cietumiem mums sen nebija neviens aizmucis, no aizturēšanas, kas nozīmē, ka sargā divi policijas darbinieki un varbūt vadā pa kādām izmeklēšanas darbībām, kāds šad tad aizmūk no aizturēšanas…Bet jāsaka, ka pirmo reizi to tik skaļi darīja,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” savu komentāru iesāka zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks, diskutējot par pagājušajā nedēļā notikušo gadījumu, kad Rīgā 27.jūlijā no policijas automašīnas izbēga aizturētais Mārtiņš Cesmanis, kuru izdevās notvert nākamajā dienā, 28.jūlijā.

Advokāts Zvejsalnieks policijas darbības aizbēgušā Cesmaņa meklēšanā vērtēja, sakot, ka tās bijušas “zem katras kritikas”. Un nevis pats fakts, ka aizturētais aizmuka, jo tā gadoties arī citās valstīs, jo tā ir vecā spēle “zaglis mūk, policija ķer” un šoreiz aizmuka.

“Tās ir procesuālās darbībās, viņas tiešām notiek ārpus telpām, tur iespējas ir kaut kādas [aizbēgt -red.], kādreiz tas gadās – tas nebūtu tas traģiskākais. Es ceru, ka tos nabaga cilvēkus – tos policistiņus, kas viņu sargāja, tagad nepadarīs par galvenajiem grēkāžiem. Bet tā lielākā problēma bija absolūti pārmērīgā policijas rīcība, kas būtībā, piedodiet man…Ja man pl.23 vakarā ir sastrēgums uz divām stundām, un objektīvi jūs iedomājaties: jūs braucat mājās no bērnudārza, vai vēl no kaut kurienes ar diviem divgadīgiem bērniem, un pastāviet trīs stundas sastrēgumā…Tā ir vienkārši pilnīgi bezjēdzīga rīcība,” pārliecināts ir Zvejsalnieks, komentējot “Preses klubā” Cesmaņa meklēšanu pa visu galvaspilsētu.

Cesmanis esot “parasts, standarta policijas klients”, norādīja advokāts. “Zaglis, narkomāns…Tādus dienā aiztur desmit gabalus, vēl vairāk – neaiztur…Šādus resursus tērēt uz viena zaglīša aizturēšan, – tas ir pilnīgi bezjēdzīgi! Bet lielākā problēma ir tajā, ka ar šo policija faktiski parāda, ka viņu absolūti neinteresē, kas notiek ar sabiedrību. Nu, mēs te pieļāvām lažu, teiksim tā, kļūdu, un mēs šo kļūdu, teiksim tā, būtībā tādu salīdzinoši nebūtisku kļūdu, labosim vienkārši uz sabiedrības rēķina! Mēs par sabiedrību esam pārāki, jūs te stāvat trīs stundas sastrēgumos, aizstopējam pilsētu, jūs varat nokavēt savas lidmašīnas, jūs varat netikt pie ārsta, jūs varat netikt mājās, jūs ar mazajiem bērniem varat nīkt stundām sastrēgumos, mums vienalga – mēs esam svarīgāki, mēs to darām,” tā uzsvēra advokāts Zvejsalnieks TV24 raidījumā. “Tam, kurš deva tos rīkojumus, un tam, kurš to rīkojumu apstiprināja, ir vienkārši jālido – bez jautājumiem,” viņš piebilda.

Jau ziņots, ka laupīšanas lietā apcietinātais Mārtiņš Cesmanis izbēdzis no specializētā policijas spēkrata trīs likumsargu klātbūtnē, tā piektdien, 28.jūlijā, žurnālistiem pastāstīja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, 2. biroja priekšnieks Deniss Judajevs. Judajevs detalizēti par bēgšanas apstākļiem nestāstīja, jo vispirms ir policijai jāpabeidz dienesta pārbaude, taču, protams, kļūdas likumsargu rīcībā esot bijušas.

Vienlaikus viņš atklāja, ka Cesmanis atradies specializētās policijas automašīnas aizturētajām personām paredzētajā nodalījumā. Spēkratā atradušās arī trīs policijas amatpersonas. Cesmanis pēc izbēgšanas ticis pie apaviem un drēbēm, kurus, acīmredzot, izdarot jaunu noziegumu, kaut kur nozadzis. Viņš aizturēts Bruņinieku ielā un bija pārnakšņojis vienā no pagrabtelpām.

Aizturēšana notikusi ātri un profesionāli, līdz ar to viņam neesot bijusi iespēja pretoties. Tāpat viņam nebija izdevies atbrīvoties no rokudzelžiem. Brīvībā esot vīrietim bija iespēja arī sazināties ar citiem cilvēkiem, taču sīkāk šajā jautājumā Judajevs komentārus nesniedza.

Judajevs izprot daļas sabiedrības neapmierinātību par bēgļa notveršanas plāna “Slazdi” sekām, kad pilsētā veidojās sastrēgumi, taču policijai bija sākotnēji maz informācijas par bēgļa pārvietošanās virzieniem. Tāpat šis cilvēks ir bijis agrāk tiesāts par laupīšanu un to nevarēja neņemt vērā. Plāns “Slazdi” ir izveidots sabiedrības drošības labā un primāri policija rīkojās sabiedrības drošības dēļ.

Tagad Cesmani sagaida kriminālprocess par bēgšanu un vēl viens kriminālprocess visdrīzāk tiks sākts par mantisko noziegumu.

1981.gadā dzimušais Cesmanis 27.jūlija pēcpusdienā izbēga no Valsts policijas transportlīdzekļa Sarkandaugavā, Meža prospektā. Vīrietim bēgšanas brīdī bija basas kājas un rokas bija priekšpusē saslēgtas rokudzelžos. Vakara gaitā viņš gan bija jau ieguvis apavus. Ceturtdienas vakarā Cesmanis tika manīts, pārvietojoties pa Rīgas centru ar uz pleciem uzliktu tumšu virsjaku, cepurē un apavos.

Vīrietim ceturtdien kriminālprocesā saistībā ar laupīšanu kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums. Cesmanis piektdienas, 28.jūlija, pusdienlaikā tika aizturēts Rīgā, Bruņinieku ielas apkārtnē. Vīrietis nogādāts īslaicīgās aizturēšanas birojā procesuālo darbību veikšanai, bet pēc tam – iepriekš piemērotā drošības līdzekļa apcietinājuma izpildes vietā.