"Kā persona, kas ir policijas transportlīdzeklī, var izbēgt?" Eiropas prokurors Doniks šokēts par aizturētā vīrieša aizbēgšanas gadījumu







“Viena pozīcija man varētu būt kā Latvijas iedzīvotājam – un tā ir satraucoša un, protams, šokējoša, jo kā vienkāršs iedzīvotājs es nevaru saprast, kāpēc tas tā varēja notikt?” tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” iesāka savu komentāru Eiropas prokurors Gatis Doniks, vērtējot šo ceturtdien, 27.jūlijā, aizturētā Mārtiņa Cesmaņa aizbēgšanu no policijas automašīnas Sarkandaugavā, Rīgā.

“Kā persona, kas ir policijas transportlīdzeklī, kas noteikti bija speciāli aprīkots, var izbēgt? Ja mēs skatāmies no pozīcijas kā juristam, tad esmu pārliecināts, ka Valsts policija veiks dienesta pārbaudi un atklās šos apstākļus, kādēļ šis te notikums ir bijis iespējams, un, kādēļ šī persona ir izbēgusi, kādas instrukcijas nav pildītas, jo policijas darbinieki, arī tie, kas konvojē aizturētas, ieslodzītas personas, viņi vadās pēc instrukcijām,” tā TV24 raidījumā sacīja Doniks. Eiropas prokuros pieļauj, ka šajā gadījumā, iespējams, tikusi pārkāpta kāda instrukcija – vai nu nav aizslēgtas speciāli aprīkotas automašīnas durvis, vai arī persona, kas ir bijusi ievietota šajā automašīnā, ir spējusi kaut kādā veidā attaisīt šīs policijas auto durvis un izbēgt, kas, pēc Donika domām, esot “ļoti sarežģīti”.

“Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka policijas vadība tiks skaidrībā, jo ir uzsākta dienesta pārbaude. Un šeit es varbūt nesaistītu divus gadījumus. Jo viena persona, kas aizbēga, aizbēga no ieslodzījuma vietas, – tā ir cita iestāde, tā ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, tur ir cita vadība. Un gadījums, kas notika vakar – tā ir Valsts policija, Iekšlietu ministrija, un šie te gadījumi būtu jāskata atsevišķi,” tā norādīja Eiropas prokurors.

Raidījuma vadītāja vērsa uzmanību uz to, ka cilvēkiem liekoties dīvaini tas, ka pēc tam izbēgušais Mārtiņš Cesmanis fiksēts kaut kādos video materiālos pilsētas ielās, kur jau esot paspējis uzmest uz pleciem kādu citu apģērba gabalu, ietīt savas “savaņģotās rokas” arī kādā apģērba gabalā, uzvilkt apavus – visur iet ar rokudzelžiem, visur iet. Varbūt bija jāceļ trauksme pirmajās piecās līdz desmit minūtēs, jāizsludina kāda operācija un jāizziņo sabiedrībai, jo varbūt bijusi novēlota rīcība šajā gadījumā? Uz šo jautājumu Doniks atbildēja, sakot: “Iespējams, šos faktus arī atklās dienesta pārbaudē, ko veiks Valsts policija, bet, protams, ka trauksme ir jāceļ momentā! Taču arī Valsts policija ļoti pareizi rīkojās, – viņa brīdina sabiedrību, pat lūdz neaizturēt, ja redz, ka garām iet šis izbēgusī pesona, bet ziņot. Jāņem vērā, ka arī sabiedrība no šādām ziņām ir nobijusies, cilvēki ir satraukti un var nepamanīt, visticamāk, arī reti kurš pamana, ka tā ir tā persona, kas ir izbēgusi,” tā notikušo aizturētā Cesmaņa bēgšanas gadījumu no policijas auto TV24 raidījumā komentēja Eiropas prokurors Doniks.

Foto: Valsts policija Valsts policija meklē 1981. gadā dzimušo Mārtiņu Cesmani, kurš šodien, ap pulksten 16.55 izbēga no Valsts policijas transportlīdzekļa Sarkandaugavā, Rīgā.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka Valsts policijā (VP) tiks ierosināta dienesta pārbaude, lai izvērtētu, kā bijusi iespējama aizturētā Mārtiņa Cesmaņa aizbēgšana no policijas automašīnas. Par bēgšanu jau sākts kriminālprocess un tiks sākta arī dienesta pārbaude, attiecīgi pašlaik viņš nesniedza sīkāku informāciju, kā tieši notika bēgšana.

Arī iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS) sociālajos tīklos ir paziņojis, ka uzdevis VP priekšniekam Armandam Rukam izvērtēt situāciju, kad no policijas automašīnas izdevās aizbēgt aizturētai personai, šādu personu pārvietošanas sistēmu Latvijā un ziņot par pārbaudes rezultātiem.

Jau ziņots, ka 1981.gadā dzimušais Cesmanis 27.jūlija pēcpusdienā izbēga no Valsts policijas transportlīdzekļa Sarkandaugavā, Meža prospekta 90 apkārtnē, Rīgā. Valsts policijā informēja, ka vīrietim ceturtdien, 27.jūlijā, kriminālprocesā saistībā ar laupīšanu bija piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Šo piektdien, 28.jūlijā, ap pulksten 13:30 Valsts policijas amatpersonas aizturēja meklēto Mārtiņu Cesmani. Vīrietis aizturēts Rīgā, Bruņinieku ielas apkārtnē un tiks nogādāts Īslaicīgās aizturēšanas birojā procesuālo darbību veikšanai.

Foto: Valsts policija