Dārznieki un dārznieces, safrizēt rudens avenājus var arī tagad!







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ja tas nav izdarīts vēlu rudenī, avenes var apgriezt tagad.

Ir ieviesies kļūdains pieņēmums, ka rudens avenes apgriež, atstājot sprīdi garu vecā dzinuma daļu. Taču tas nav pareizi. Tās nogriež, neatstājot stumbenīšus, – tikpat zemu kā vasaras avenes, lai šķēru galiņi griežot iedziļinās augsnē.

Rudens avenes daudziem patīk tāpēc, ka ir viegla to kopšana, – visas nogriež un ļauj ataugt jaunajiem dzinumiem. Taču dažkārt to neizdara, atstājot iepriekšējā gada dzinumus. Viens no iemesliem – ražu var sākt vākt agrāk (no pērnajiem dzinumiem) un turpināt vēlāk rudenī (no dzinumiem, kas izaugs šogad). Taču šāda pieeja nav pareiza, jo tad arī rudens avenēm var sākties dažādas slimības un ieviesties kaitēkļi. Viena no bīstamākajām ir aveņu rūsa, pret kuru nekādu ārstniecības līdzekļu Latvijā nav.

Lai paildzinātu aveņu ražas laiku, audzē gan vasaras, gan rudens avenes.