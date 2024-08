FOTO: REUTERS/Scanpix/LETA

Saistībā ar seriāla "Draugi" zvaigznes Metjū Perija nāvi apsūdzēti pieci cilvēki, kuri viņa atkarību izmantoja, lai gūtu ātru peļņu







Pērnā gada 28. oktobrī slavenā seriāla “Draugi” zvaigzne Metjū Perijs tika atrast miris savās mājās Losandželosā. ASV prokurori vakar paziņojuši, ka saistībā ar viņa nāvi apsūdzēti pieci cilvēki, tostarp divi ārsti un viņa personīgais asistents, ziņo vairāki ārzemju mediji, tostarp “Sky News“.

Tiek apgalvots, ka ārsti no aktiera iekasējuši 2000 ASV dolāru par ketamīna flakonu, ko viņi paši iegādājās par 12 ASV dolāriem. Perija asistents ir atzinies vairākkārt injicējis aktierim narkotikas. Prokurori apgalvoja, ka viens no ārstiem, kas apsūdzēts Metjū Perija nāvē, kuras cēlonis saistīts ar ketamīna pārdozēšanu, īsziņā rakstījis: “Nez, cik tas debīlais par to maksās.”

Divi no apsūdzētajiem jau ir atzinuši savu vainu.

Viens no ārstiem Perija asistentam pārdeva ketamīnu un piederumus, piemēram, šļirces, un mācīja viņam injicēt šīs narkotikas – pēc tam, kad aktierim, cīnoties ar veselības problēmām, bija izveidojusies atkarība.

“Šie apsūdzētie izmantoja Perija kunga atkarības problēmas, lai gūtu peļņu. Viņi zināja, ka tas, ko viņi dara, ir nepareizi,” sacīja ASV prokurors Martins Estrada.

Prokurori apgalvo, ka Perijs jau 12. oktobrī saskāries ar dzīvībai bīstamu situāciju, kad viņam tika injicēta “liela trankvilizatora deva”. “Nedarīsim tā vairs,” pēc incidenta viens no ārstiem rakstījis viņa asistentam.

Dažas dienas pirms Perija nāves asistents viņam ievadījis sešas ketamīna devas dienā. Perija nāves dienā, 2023. gada 28. oktobrī, asistents viņam injicēja vismaz trīs devas ketamīna, izraisot viņa nāvi. Tieši viņš bija tas, kurš atrada Periju mirušu.

Prokurors sacīja, ka apsūdzētie drīz pēc notikušā apmainījās ar ziņām, minot ketamīnu kā Perija nāves cēloni. Preses konferencē, kurā tika paziņotas apsūdzības, Estrada kungs sacīja, ka viņi arī mēģinājuši slēpt savu līdzdalību šajā procesā. Vienam no ārstiem draud līdz pat 120 gadiem federālajā cietumā.

Pēcnāves sekcijā decembrī konstatēts, ka ketamīns aktiera asinīs bija tādā daudzumā, kādu izmanto operācijas laikā vispārējās anestēzijas veikšanai.