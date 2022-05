Arhīva foto. Zviedrijā piemin bojāgājušos, kuri zaudēja dzīvību Igaunijas prāmja “Estonia” katastrofā Baltijas jūrā 1994.gada 28.septembrī. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX/LETA

Sāk nogrimušā prāmja "Estonia" 3D lāzerskenēšanu







Igaunijas Drošības izmeklēšanas birojs ar lāzerstariem veic 1994.gada 28.septembrī Baltijas jūrā nogrimušā prāmja “Estonia” vraka trīsdimensiju (3D) skenēšanu.

3D lāzerskenēšanas mērķis ir izveidot vraka un tā tuvākās apkārtnes punktu mākoni, kas pēc tam ļaus izgatavot vraka 3D modeli. Tāpat tiks pētīts vraks un apkārtne jūras dzelmē, kā arī ar augsto tehnoloģiju aprīkojumu tiks pētīts nogrimušā prāmja automašīnu klājs.

Igaunijas Drošības izmeklēšanas birojā informēja, ka pētniecības kuģis “Sweet”, kuram ir Nīderlandes karogs, pirmdien ieradies “Estonia” nogrimšanas vietā. Darbi sākās ar aprīkojuma izmēģināšanu un kalibrēšanu. Pētniecības darbi jūrā tiks veikti nepārtraukti visu diennakti.

Biroja direktors Renē Arikass klāstīja, ka vispirms pēc iespējas detalizētāk tiks pētīts automašīnu klājs. Tehniski sarežģītajā procesā eksperti centīsies iegūt pēc iespējas pilnīgāk priekšstatu par situāciju uz šī klāja, piemēram, deformācijām, vai durvis un šahtas bijušas atvērtas vai aizvērtas.

Arikass norādīja, ka pēc tam tiks pētīts vraks un jūras dzelme, cita starpā izmantojot arī precīzijas skenēšanu.

Treškārt, tiks pētītas augstas prioritātes vietas, kurās iepriekšējos pētījumos konstatēti ārēji kuģa bojājumi, prāmja priekšgals, ieskaitot rampu, tās atveri, slēdzenes un viras, labā borta, pakaļgala un kreisā borta bojājumus sestā klāja līmenī.

Dzelmē tiks pētīta vraka un jūras dibena saskarsmes līnija un tuvējā apkārtne.

3D lāzerskenēšanas pētījumam Igaunijas Drošības izmeklēšanas birojs organizēja iepirkuma konkursu, kurā kā galvenais uzņēmējs uzvarēja kompāniju “ESC Risk Management” un “Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock” konsorcijs, bet 3D lāzerskenerus piegādā kompānija “Kraken Robotics”.

Pētniecības komandā strādā Igaunijas, Zviedrijas, Vācijas un Polijas eksperti. 3D lāzerskenēšanai būs nepieciešamas trīs līdz četras dienas, kas atkarīgs no laikapstākļiem un redzamību zem ūdens.

Prāmis “Estonia”, kas būvēts 1980.gadā Vācijas kuģubūvētavā “Meyer Werft”, nogrima vētrainā 1994.gada 28.septembra naktī ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Uz tā atradās 989 pasažieri un apkalpes locekļi. Tika izglābti tikai 138 cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira slimnīcā. Gāja bojā vai pazuda bez vēsts 852 cilvēki, bet atrasti tikai 94 bojāgājušie. Pasažieru vidū bija arī 29 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem izglābās tikai seši.

Tā bija katastrofa ar vislielāko upuru skaitu, kas Baltijas jūrā notikusi miera laikā.

Izmeklēšanā 1997.gadā tika secināts, ka prāmis nogrimis pēc tam, kad stipru viļņu triecienu dēļ salūza prāmja priekšējā viziera durvis.

Kā ziņots, četrus metrus lielu caurumu kuģa korpusā atklāja “Estonia” katastrofai veltītas dokumentālās filmas uzņemšanas grupa, kas vraka izpētei 2019.gada septembrī izmantoja tālvadības zemūdeni. Dokumentālistu atklājums raisījis šaubas par oficiālās izmeklēšanas atzinumiem.