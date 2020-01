Savulaik ietekmīgais kino producents Hārvijs Vainsteins tiek nogādāts tiesas zālē Ņujorkā. Foto: Lucas Jackson/REUTERS/SCANPIX/LETA

Šodien Ņujorkā sākas tiesas prāva Holivudas savulaik ietekmīgā kino producenta Hārvija Vainsteina lietā, kuru vairāk nekā 80 sievietes apsūdzējušas seksuālā varmācībā. Prokuratūra izvirzījusi Vainsteinam piecas apsūdzības, tajā skaitā divas par seksuālu uzbrukumu, par ko likums paredz mūža ieslodzījumu. 67 gadus vecais Vainsteins turpina noliegt, ka būtu noticis sekss bez savstarpējas piekrišanas, un viņa advokāts tiesā solījis “enerģisku aizstāvību”.Paredzams, ka tiesas prāva šodien sāksies ar zvērināto žūrijas izraudzīšanu.

Magnāts krīt nežēlastībā

Pret Vainsteinu vērsto apsūdzību slūžas 2017. gada oktobrī atrāva vairāku sieviešu liecības žurnālā “The New Yorker” un laikrakstā “The New York Times” par piedzīvoto seksuālo varmācību no viņa puses. Sākotnēji Vainsteins ar savas preses sekretāres starpniecību centās atkratīties no apsūdzībām, apgalvojot, ka “jebkura seksuāla aktivitāte notikusi ar abpusēju piekrišanu”.

45 gadus vecā aktrise Gvineta Paltrova atklāja, kā Vain­steins savulaik centies toreiz 22 gadus veco sievieti pavedināt, aicinot veikt viņam masāžu viesnīcas numurā, ko viņa noraidījusi. Aktrise Andželīna Džolija paziņoja, ka savulaik atteikusies strādāt ar Vainsteinu un brīdināja citas sievietes to nedarīt, jo viņai esot “slikta pieredze” ar viņu, kopš jaunības laikiem.

Kādā ierakstā dzirdams, kā Vainsteins cenšas pavedināt aktrisi Ambru Gutjeresu, iesakot viņai “neizjaukt draudzību ar viņu”, lai nesabojātu savu karjeru.

Itāļu kinozvaigzne Azija Ardžento apgalvo, ka Holivudas producents viņu pirms 20 gadiem piespiedis nodarboties ar orālo seksu. Ardžento līdz šim bija klusējusi, baidoties, ka Vain­steins viņu iznīcinās.

“Es zinu, ka viņš jau pirms tam daudzus cilvēkus bija sagrāvis,” viņa teica intervijā žurnālam “The New Yorker”. Vēl vairākas sievietes liecinājušas par Vainsteina seksuālajiem uzbrukumiem un masāžas prasībām, atkailinoties viņa priekšā.

Kā atklāja aktrise Luša Evansa, Vainsteins 2004. gadā piespiedis viņu stāties orālos dzimumsakaros studijas “Miramax” Ņujorkas birojā.

Vēl kāda sieviete, kura nav vēlējusies, ka viņas vārds tiek publicēts, liecinājusi, ka Vainsteins viņu izvarojis, kad viņa ieradusies uz tikšanos Ņujorkas viesnīcas numurā.

Viņa apsvērusi domu par vēršanos policijā, tomēr to nav darījusi, apzinoties, ka apsūdzības būtu balstītas tikai viņas teiktajā, kā arī baidoties no Vainsteina spēcīgās juristu komandas un tā, ko viņa var zaudēt.

Britu aktrise Romola Garaji atzina, ka jutusies kā izvarota, kad bija uzaicināta uz darba interviju ar Vainsteinu, kurš sagaidīja viņu viesnīcas istabā, tērpies tikai pidžamā. Apsūdzību virknei pieaugot, Vainsteins tika atlaists no darba paša līdzdibinātajā kinostudijā “The Weinstein Company” un viņa sieva Džordžīna Čepmena paziņoja, ka šķiras no Holivudas magnāta, ar kuru bija apprecējusies 2007. gadā.

“Mana sirds lūst no visu to sieviešu pārdzīvojumiem, kam nācās izciest milzīgas sāpes šo nepiedodamo darbību dēļ,” teica Čepmena, Britānijā dzimusī tērpu modelētāja, kurai ir divi bērni laulībā ar producentu.

Vai plēsoņa saņems sodu

Apsūdzību vilnis pret Vainsteinu veicināja kustības ” #MeToo” izveidošanos, morāli un juridiski atbalstot sievietes, kas uzdrīkstējušās publiski apsūdzēt savus pāridarītājus.

Kopš skandāla publiskošanas vairāk nekā 80 sieviešu, starp kurām ir virkne pazīstamu aktrišu, apsūdzējušas Vainsteinu seksuālā varmāc

ībā. Roza Makgovena paziņojusi, ka nebūs klāt tiesas zālē, jo producenta nodarītās ciešanas ir pārāk lielas, lai atkal izjustu to smagumu. Makgovena apsūdzējusi Vainsteinu izvarošanā pirms vairāk nekā 20 gadiem, kas sagrāva viņas karjeru.

“Kad es redzu viņa foto vai viņu pašu, mans ķermenis atceras notikušo un man uznāk kuņģa spazmas, smadzenēm cenšoties apklusināt atmiņas,” viņa teica intervijā aģentūrai “Associated Press”. Viņasprāt, kriminālapsūdzību izvirzīšana Vainsteinam nozīmē ļoti daudz tiem cilvēkiem, kas cietuši no viņa varmācības.

Makgovena uzskata, ka Vainsteina atzīšana par vainīgu kaut vienā apsūdzībā nozīmē taisnības uzvaru un viņa publisku apzīmogošanu ar varmākas zīmogu.

Cita Vainsteina apsūdzētāja, Rozanna Ārkete, pavēstījusi, ka ieradīsies uz tiesas sēdi, lai atbalstītu tās sievietes, kas liecinājušas par producenta seksuālajiem pāridarījumiem. Intervijā “AP” viņa atzina, ka “seksuālā varmākas apsūdzētājām nebūs viegli liecināt tiesā, jo viņš par katru cenu centīsies izvairīties no atbildības”. Ārkete apsūdzējusi Vainsteinu viņas karjeras sagraušanā, kad viņa atraidīja viņa uzmākšanos. Viņa bija viena no pirmajām, kas 2017. gadā publiski apsūdzēja Vain­steinu seksuālā varmācībā.

Aktrise atzina, ka nebija cerējusi sagaidīt dienu, kad varmāku tiesās par viņa nodarījumiem.

“Šis vīrs ir īsts plēsoņa, kas sagrāvis daudzu sieviešu dzīvi,” viņa teica. “Viņa noziegumi ir jāizgaismo, un tāpēc Vainsteina lieta ir svarīga, jo tai seko tik daudzi cilvēki.”