Ilustratīvs attēls

Sākti remontdarbi uz Jelgavas šosejas – autovadītājiem jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem Ieteikt







No šīs nedēļas uz Jelgavas šosejas sākti remontdarbi divus posmos un autovadītājiem jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Uz Jelgavas šosejas šonedēļ sāk atjaunot segumu no Dalbes līdz Vircavas upei, kur paredzēti trīs reversās kustības posmi. Turpinās būvdarbi arī posmā no Rīgas līdz Jaunolainei. Līdz ar to autobraucējiem jārēķinās ar jauniem satiksmes ierobežojumiem un jāplāno līdz pat papildu stundai ceļā.

Lai nokļūtu no Jelgavas uz Rīgu un otrādi, autovadītāji tiek aicināti izmantot alternatīvus maršrutus vai vilcienu satiksmi.

Kopumā valsts ceļu tīklā būvdarbi notiek 70 posmos. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no pagrieziena uz Cēsīm līdz Rīdzenei, kur ir seši luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 45 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz reģionālajiem autoceļiem ir autoceļa Ropaži- Ikšķile posmā no Kangariem līdz Tīnūžiem, kur līdz trīs posmos satiksme organizēta ar priekšrocības ceļazīmēm un ir ātruma ierobežojumi. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir aptuveni 40 minūtes.

Autoceļa Ventspils- Kolka posmā no Ventspils līdz Liepenei ir pieci luksoforu posmi, braukšanas ātruma ierobežojumi un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes. Ceļa Ventspils- Dundaga posmā no krustojuma ar ceļu Ventspils- Kolka līdz meža ceļam Riestu dambis ir pieci luksoforu posmi, ātruma ierobežojums un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes.

Uz ceļa Stalbe- Cēsis ir četri luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes. Ceļa Alūksne- Ape posmā pie Alsviķiem ir pieci luksoforu posmi, ātruma ierobežojums un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes.

Uz ceļa Kandava- Saldus no Zemītes līdz Kapukrogam piecos posmos satiksmi regulē ar luksoforu un ieviests lokālas apbraucamais ceļš. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 30-35 minūtes. Autoceļa Skrunda- Aizpute posmā Valtaiķu virzienā aiz Kazdangas ir trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir pusstunda. Autoceļa Augšlīgatne- Skrīveri posmā no Zaubes līdz Nītaurei ir līdz diviem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.