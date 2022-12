Patrīcija Eiduka šogad februārī olimpiskajās spēlēs Pekinā izcīnīja 23. vietu 10 km klasiskā stila distancē. Šosezon viņa turpina kāpt augstāk slēpošanas elites hierarhijā. Foto: Edijs Pālens/LETA

Sākums ar plusa zīmi. Distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka par treniņiem un startiem







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas distanču slēpošanas vēsturē 22 gadus vecā Patrīcija Eiduka jau ierakstījusi vairākus rekordus, šogad olimpiskajās spēlēs Peki­nā sasniedzot Latvijas distančniekiem augstāko vietu. No Aizkraukles puses Vecbebriem nākusī slēpotāja turpina iesākto, viņnedēļ Pasaules kausa posmā Lillehamerē nopelnot visu laiku labāko FIS punktu skaitu starp Latvijas slēpotājiem. Slēpošanā FIS punkti kalpo par sportista līmeņrādi, jo tie mazāki, jo augstākā līmenī viņš ir. Eiduka pēc diviem Pasaules kausa posmiem ir līdere kopvērtējumā U-23 vecuma grupā, un tas arī ir rādītājs, kāda slēpošanas topošā zvaigzne ir Latvijai.

P. Eiduka: “Pirmos divus Pasaules kausa posmus vērtēju ar plusa zīmi, jo jutos labi. Kādu startu gribējās mazliet labāku, it sevišķi pirmajā posmā sprinta klasikā, bet kopumā ar sezonas sākumu esmu ļoti apmierināta,” “Latvijas Avīzei” teic Eiduka, kura tika atzīta par 2021. gada Latvijas labāko sportisti.

Otrajā posmā Lillehammerē izcīnīji 11. vietu 10 km brīvajā stilā. PK posmos esi bijusi arī nedaudz augstāk, bet FIS punktu ziņā (16,73) tas tev ir rekords?

Tieši tā, un par to prieks, jo tas man ir līdz šim augstvērtīgākais rezultāts. Man pašai bija pārsteigums, ka tas izdevās. Jāatzīst, ka man sanāca laba apstākļu sakritība, jo izdevās pabraukt aiz vācietes Katarinas Henigas, kura todien izcīnīja otro vietu. Tas man nāca tikai par labu.

Viņa tevi pavilka uz priekšu?

Pilnīgi noteikti, jo, redzot konkurentu priekšā, vienmēr centies turēt līdzi.

Kā tu šosezon gatavojies sezonai?

Viss sākās uzreiz pēc iepriekšējās sezonas beigām, atpūta nekāda lielā nebija. No pavasara līdz pat rudenim trenējos viena pati, pēdējo mēnesi esmu kopā ar Lielbritānijas izlasi. Ja godīgi, nesūdzos, ka sagatavošanās posmā biju viena, jo tas man bija vajadzīgs. Savulaik par to domāju un pat gaidīju, kad būšu neatkarīga. Treniņplāns man bija sastādīts, atlika to tikai pildīt. Varēju darīt to, ko gribēju, un zinu, ka varu to paveikt, ne no viena nebiju atkarīga. Treniņplāns tika sastādīts, konsultējoties ar citiem treneriem, tāpat man daudz palīdz draugs.

Tomēr tagad esi treniņu grupā kopā ar britiem. Viņi tevi uzrunāja vai pati meklēji šādu iespēju?

Viņi mani neaicināja, tas bija lūgums no manas puses, jo sapratu, ka sezonas laikā ir jābūt komandā. Bija vajadzīga palīdzība, un esmu gandarīta, cik labi mani ir uzņēmuši Lielbritānijas komandā. Kā tur nokļuvu? Man ir labi draugi igauņi, tostarp Aivars Rehemā. Vērsos pie viņa pēc palīdzības, un viņš man arī atrada šo iespēju būt kopā ar angļiem.

Kāpēc neturpināji sadarbību ar Polijas izlasi, ar kuru trenējies iepriekš?

Divu iemeslu dēļ. Gan viņiem mainījās apstākļi, jo apvienojās sieviešu un vīriešu izlases, gan pati sapratu, ka gribu kaut ko mainīt. Ka tas man ir vajadzīgs, un man joprojām šķiet, ka tas bija pareizāk.

Kā tu jūties kopā ar britiem?

Ļoti pieņemta. Jā, tas ir pat nepilns mēnesis, bet man patīk tas, ko kopā esam darījuši. Tikai labākie iespaidi, taču kopā esam bijuši pārāk īsu laiku, lai izdarītu tālejošus secinājumus. Pagaidām man ļoti viss patīk.

Kādi nākamie sacensību plāni?

Šonedēļ izlaidīšu PK trešo posmu, jo vajag atpūtu, bija jūtams neliels sagurums. Labāk šonedēļ esmu mājās, jo nākamais cikls būs ļoti ilgs. Nedēļas nogalē jau došos uz Šveici, kur Davosā ir plānots sezonas ceturtais posms. Tālāk jau “Tour de Ski” seriāls.

“Tour de Ski” ir vienas no prestižākajām sacensībām distanču slēpošanā. Kādi tev tur mērķi?

Galvenais ir justies labi un iet līdz beigām. Būtu priecīga, ja man tas izdotos. Tur neko nevar paredzēt, smags un intensīvs sacensību posms. Būšu priecīga, ja šogad tikšu līdz finišam pēdējā posmā.

Kāds ir šīs sezonas lielais mērķis?

Galvenais uzsvars ir uz pasaules čempionātu. Par konkrētām vietām negribu runāt, jo tā ir tīra filozofēšana. Daudz svarīgāk ir labi sagatavoties un sezonas svarīgākajos mačos būt savā pīķa formā. To izdarīt ir sarežģīti, bet es ceru, ka man tas izdosies.

Šobrīd tu PK kopvērtējumā U-23 grupā esi līdere. Tas arī var būt viens no mērķiem?

Tam jānāk roku rokā ar citiem maniem sezonas mērķiem. Jā, es izlaižu nākamo PK posmu, un noturēt vadību būs grūti. Bet tas nav neiespējami. Konkurentes ir ļoti spēcīgas, un šobrīd es nevaru teikt, ka man tas izdosies, bet centīšos. Tas būtu patīkami.

Kā tu pati sevi šobrīd jūti? Ar gadiem taču paliec nobriedušāka un fiziski spēcīgāka?

Noteikti. Gadu no gada jūtu, ka spēks nāk klāt. Man gribētos teikt, ka kļūstu arī gudrāka un labāk saprotu, kā es mainos. Kļūstu pieaugušāka un spēcīgāka. Tā lielā attīstība ir aptuveni līdz 24 gadiem, un es jūtu, ka sevis pilnveidošanā turpinu taisīt lielus soļus uz priekšu. Es vēl esmu tajā posmā, kad tikai tuvojos savam maksimumam.

Finansiālā ziņā tev viss ir sakārtots?

Man ir lieliski atbalstītāji, sporta entuziasti, pateicoties kuriem man nav uztraukuma, ka sezonu varētu neaizvadīt līdz beigām. Tas ir iespaidīgi, un milzīgs prieks, ka ir cilvēki, kuri ir gatavi ziedot naudu, lai redzētu, kā parasta meitene no Latvijas cenšas izsisties pasaulē slēpošanā. Es ceru, ka viņus jau šobrīd esmu iepriecinājusi, bet darīšu, lai vēl vairāk būtu prieks. Esmu pārliecināta, ka tā atgriezeniskā saite strādā. Mani atbalsta gan valsts sporta institūcijas, gan privātas kompānijas, gan individuāli cilvēki. Milzīgs paldies viņiem visiem.