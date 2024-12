Sandis Ozoliņš: “Labākās atziņas dzīvē esmu guvis grūtākajos brīžos” Ieteikt







Sandis Ozoliņš, viens no Latvijas sporta simboliem, ir ne tikai pazīstams ar savu aizrautību uz ledus, bet arī ar dziļām pārdomām par dzīvi, panākumiem un to, kas mūs virza uz priekšu.

Reklāma Reklāma

Intervijā viņš dalās ar savu skatījumu uz astroloģiju, numeroloģiju, kā arī par to, kas patiesībā veido panākumus un kāda ir viņa filozofija attiecībā uz grūtībām un izaicinājumiem dzīvē.

„Kopumā ir sanācis pasekot līdzi astroloģijai, jo tā vienmēr ir bijusi pieejamāka nekā numeroloģija, un es vairāk labās lietas attiecinu uz sevi, bet sliktās – laižu garām,” viņš saka. „Visdrīzāk tas ir tāpēc, ka gribas justies labi, izlasot ko pozitīvu.”

Viņš atzīst, ka ir bijuši gadījumi, kad tas palīdzējis saglabāt cerību un sniedzis iedrošinājumu grūtos brīžos. „Es atceros vienu reizi, kad biju grūtā dzīves posmā un kāds ieteica man iet pie zīlnieces. Es teicu, ka nu labi, ejam,” atminas Sandis. „Un no tās sarunas es atceros tikai vienu frāzi: ‘Tev būs ļoti grūti, bet ja tu izturēsi, tu būsi gandarīts.'”

Tā arī notika – pēc trīs mēnešiem, kad dzīvē beidzot sākās pārmaiņas, Sandis atcerējās šo teikumu un saprata, ka tās bija īstās atziņas.

„Tieši tad, kad viss šķita bezcerīgi, atcerējos šos vārdus, un tie palīdzēja man noturēties.”

Numeroloģija – skaitļi kā ceļvedis

Sandis atzīst, ka viņam nav bijusi tik dziļa saistība ar numeroloģiju, tomēr ir dzirdēts par to un, protams, ir bijusi interese uzzināt, ko skaitļi saka par viņa dzīvi. Sandis norāda, ka viņam dzīvē ir bijuši daži pagrieziena momenti, piemēram, 30 un 33 gadi, kad viņš piedzīvojis lielas pārmaiņas, īpaši attiecībā uz privāto dzīvi.

„Bija viens īpašs periods dzīvē, kad šķita, ka viss apstājas. Tad skaitļi un zīmes kļuva kā mazs atbalsts – kaut kas, kas lika domāt: ‘Tev būs jāiztur vēl, un tu to izdarīsi,’” viņš saka.

Sandim bija kāds periods, ka viņš slidu vilka pirmo kreisajā kājā: “vai tā bija māņticība, ka tas dos labu rezultātu?! tā noteikti nē, ieguldītais darbs, enerģija, nervi tas viss kopā dod to rezultātu, un kaut kādi rituāli dod tādu psiholoģisku sagatavošanos. Sandim tāda supermīļākā skaitļa nav, bet ja ir jāizvēlas tad teiktu, ka 8. Citi mīl likt uz savām automašīnām savus numurus, man tā nav”, piebilst Sandis.

Reklāma Reklāma

Sandis uzskata, ka viņam kā „apziņas skaitlim 3” ir piešķirts analītisks un stratēģisks prāts, kas palīdz ātri izsijāt derīgo no liekā.

„Apziņas skaitlis 3 liek man daudz analizēt, saprast, kas ir tieši tas, kas man nepieciešams,” viņš piebilst. „Bet es apzinos arī, ka tas rada man zināmu stūrgalvību un spītību, kas reizēm ir gan palīdzējusi, gan traucējusi. Bet kopumā, esmu guvis dzīves pieredzi galvenokārt grūtos laikos. Tieši tad esmu visvairāk mācījies un izpratis sevi un pasauli.”

Veiksme un darbs – filozofija par panākumiem

Viņš atzīst, ka veiksmes jēdziens ir ļoti subjektīvs un bieži vien tiek izmantots kā attaisnojums – „tam paveicās, man nepaveicās”. Tomēr viņa skatījums uz veiksmi ir daudz praktiskāks. Sandis uzsver, ka, lai panākumi būtu ilgstoši, visam ir jābūt pamatojumam un ieguldījumam.

„Veiksme ir īstermiņa, bet meistarība ir ilgtermiņa,” viņš skaidro. „Veiksme var notikt, kad kaut kas iekrīt nejauši, bet ilgtspējīgi panākumi tiek sasniegti tikai tad, ja ieguldi darbu, enerģiju un uzmanību. Es uzskatu, ka veiksme nevar būt pamatvērtība, kas nosaka tavu ceļu. Tas ir tikai attaisnojums, kāpēc kaut kas notika vai nenotika.”

Sandis ir pārliecināts, ka patiesie panākumi ir atkarīgi no pašdisciplīnas, neatlaidības un ieguldītā darba. Viņš noraida vieglas attaisnojumus un uzsver, ka tas, cik daudz mēs ieguldām savos mērķos, ir daudz svarīgāk nekā jebkura veiksmes „paveikšanās”.

Grūtības un izaicinājumi – mācības no kļūdām

Sandis uzskata, ka lielāko mācību viņš ir guvis tieši no grūtajiem dzīves periodiem. „Labākās atziņas un pieredze nāk tieši no grūtībām. Ne no vieglajām reizēm,” viņš atzīst. „Ir bijušas situācijas, kad esmu izskatījies pēc uzvarētāja, bet patiesībā esmu gājis cauri sāpēm un izaicinājumiem, ko neviens pat nenojauš.”

Par to, kas ir patiesais panākumu noslēpums, viņš saka: „Nekad nevajag izlikties, ka viss ir viegli, jo tas ir tikai ārējs priekšstats. Ieguldītais darbs, enerģija, rūpes un neatlaidība ir tie, kas patiesībā veido sekmes.”

Personīgā attieksme pret sevi un citiem

Sandis atzīst, ka viens no viņa ceļa uz izaugsmi ir apzināties, kad ir jāstājas atpakaļ un jādomā par sevi. „Es mācījos, ka nav nekas slikts teikt ‘nē’, ja tas nav tas, kas tev ir vajadzīgs,” viņš dalās. „Un nav nekas slikts mēģināt ko jaunu, pat ja tas ir pretrunā ar iepriekšējo dzīves pieredzi. Vislabāk ir rīkoties saskaņā ar sevi.”

Realizācijas skaitlis Sandim ir caur skaitli 6, kur numeroloģe Ilze saka, ka savā būtībā Sandis ir mākslinieks, bet tas nav domāts tik daudz kā mākslinieks burtiskā nozīmē, bet gan cilvēks, kuram ir nestandarta domāšana un domā ārpus rāmjiem.

Izvēles dzīvē – sapņi un iespējas

Intervijā Sandis arī dalās ar savu skatījumu uz dzīvi. „Jauniešiem gribētu teikt: jums jādara vairāk, lai sasniegtu kaut ko lielāku. Visus lielākos panākumus nav sasnieguši normāli cilvēki – viņiem pa spēkam paveikt to, kas citiem ir neiespējams, tas gan negarantē, ka būs visam panākumi ar garantiju, bet vismaz iespēja piedzīvot kādas nebijušas emocijas un pieredzi.

Atbilde uz žurnālistu un komentētāju negatīvajām piezīmēm

Par to, kā pasargāt sevi no žurnālistu un komentētāju negatīvām atsauksmēm pēc neveiksmīgām spēlēm, Sandis dalās ar savu triku: „Kad es nelasu, tas mani neietekmē. Ja nezinu, ko citi saka, tad man ir daudz vieglāk. Tas ir mans veids, kā pasargāt sevi no negatīvām emocijām. Un zini, tas tiešām strādā. Es jūtos daudz labāk, kad neesmu atkarīgs no ārējām ietekmēm.”

Sandis Ozoliņš ir cilvēks, kas ar apņēmību un neatlaidību ir gājis cauri dažādiem dzīves posmiem. Viņa filozofija par panākumiem, grūtībām un iespējām kalpo kā iedvesma ne tikai sportā, bet arī dzīvē vispār.

Un daudz citām vērtīgām un iedvesmojošām pārdomām dalās Sandis intervijā Numeorloģijas spēks.

Tāpat numeroloģe Ilze dalās ar vērtīgu informāciju instagram.