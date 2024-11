Sanita Upleja-Jegermane par žurnālistiku: “Es šaubos, ka mākslīgais intelekts var uzrakstīt ziņu. Nu nevarēs!” Ieteikt







“Nolasīt ziņas droši vien var mākslīgi, bet tad ir jautājums – kas to ziņu raksta? Un es šaubos, ka mākslīgais intelekts var uzrakstīt to ziņu,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Sanita Upleja-Jegermane, apspriežot izskanējušo vēsti par to, ka Polijā radiostacija “OFF Radio Krakow” savus žurnālistus nomainījusi ar mākslīgā intelekta radītiem raidījumu vadītājiem, piedāvājot pirmo eksperimentu Polijā, kurā žurnālisti ir mākslīgā intelekta radīti virtuāli tēli.

“Te ir uzreiz skaidri jāpsaka, ka no viena vārda, no viena tvīta var kādreiz būt ļoti svarīga ziņa. Bieži vien cilvēki paziņo Twitter [tagad soctīkls “X”], ka viņi kandidēs vai nekandidēs prezidenta vēlēšanās un tamlīdzīgi. (…) Tur ir sava loģika, kā top ziņas,” sacīja Upleja- Jegermane, diskutējot par mākslīgā intelekta izmantošanu žurnālistiskā un ziņu tapšanas procesu. “Ziņas rada cilvēki,” turpināja uzsvērt viņa, norādot, ka nevajag sašaurināt žurnālistiku, jo ziņu radīšana un to nolasīšana ir tikai maza daļa no visa.

“Mēs te sēžam [TV24 studijā], tu vadi kā žurnālists. Nu tad iedomājies, kā šeit var sēdēt mākslīgais intelekts un tagad reaģēt uz šo visu, teiksim, saprast visas nianases, saprast cilvēku ķermeņu valodu un tamlīdzīgi? (…) Es kā žurnālists zinu, kad tu aizej uz preses konferenci un tur runā premjers vai kas, vai mākslīgais intelekts varēs uzreiz klausīties, ko saka un atcerēties, ko viņš teica iepriekš citur, savilkt kopā un paskatīties uz žestiem, ķermeņa valodu? Nu nevarēs! Nav cilvēka daba dota,” uzskata Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Upleja-Jegermane, diskutējot par mākslīgā intelekta izmantošanu žurnālistikā.

Jau ziņots, ka Polijā radiostacija “OFF Radio Krakow” savus žurnālistus nomainījusi ar mākslīgā intelekta radītiem raidījumu vadītājiem, vēstīja LETA 23.oktobrī.

Vairākas nedēļas pēc žurnālistu atlaišanas “OFF Radio Krakow” pagājušajā nedēļā atsāka darbu, piedāvājot “pirmo eksperimentu Polijā, kurā žurnālisti (..) ir mākslīgā intelekta radīti virtuāli tēli”. Krakovā bāzētā radiostacija skaidroja, ka trīs avatāri veidoti tā, lai uzrunātu jaunākos klausītājus, apspriežot tādas tēmas kā kultūra, māksla un sociālie jautājumi, tai skaitā LGBTQ+ kopienas problēmas. “Vai mākslīgais intelekts ir vairāk iespēja vai drauds medijiem, radio un žurnālistikai? Mēs meklēsim atbildes uz šo jautājumu,” paziņoja radiostacijas vadītājs Marcins Pulits.

Taču eksperimenta laiks bija īss. Jau pirmdien, 29.oktobrī, Polijas radiostacija “OFF Radio Krakow”paziņoja, ka ir izbeigusi šo eksperimentu, kurā tā īstus žurnālistus bija nomainījusi ar mākslīgā intelekta radītiem raidījumu vadītājiem, izraisot sašutumu valstī. Cilvēki visā Polijā bija sašutuši un pauda bailes, ka cilvēkus aizstāj mākslīgais intelekts.

Radiostacijas redaktors Marcins Pulits pirmdien paziņoja, ka šī eksperimenta mērķis bija izraisīt debates par mākslīgo intelektu, un tas ir izdevies. Viņš sacīja, ka bija iecerēts šo eksperimentu turpināt trīs mēnešus, bet tagad nav iemesla to darīt.

“Pēc nedēļas mēs esam savākuši tik daudz novērojumu, viedokļu un slēdzienu, ka mēs nolēmām, ka tā turpināšanai nav jēgas,” paziņoja Pulits. Viņš atzina, ka radiostacija bija “pārsteigta par emociju līmeni, kas pavadīja šo eksperimentu, piedēvējot mums neesošus nodomus un darbības, un formulējot skarbus spriedumus uz nepatiesu ziņu pamata”.

