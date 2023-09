Šarlote jeb ābolu kūka ar rozīnīti Ieteikt







Sastāvdaļas – 5 – 6 āboli, 3 – 4 olas, glāze cukura, glāze rudzu miltu, saujiņa rozīņu, 1 t/k vaniļas cukura, malts kanēlis, pūdercukurs pasniegšanai.

Pagatavošana.

Cepšanai piemērotu kūkas formu un tās malas ieziež ar sviestu. Pa virsu, lai kūka nepiedeg, var uzbērt nedaudz miltus.

Nomizo un iztīra 5-6 ābolus (atkarībā no to izmēra). Ir garšīgāk, kad kūkā to ir daudz. Ābolus sagriež 2-3 cm gabalos un ieber sagatavotajā kūkas formā. Sakuļ olas ar cukuru. Cukuru var likt arī mazāk vai izmantot kādus citus saldinātājus tā vietā. Saldumam mīklai pievieno arī rozīnes un vaniļas cukuru. Pēc tam pievieno miltus. Ja vēlas, lai kūka būtu gaisīgāka, var pievienot nedaudz cepamā pulvera.

Pārlej ābolus ar sagatavoto mīklu. Tā iznāks diezgan bieza, tādēļ ar karoti vai lāpstiņu tā būs jāizlīdzina, lai tā vienmērīgi apklāj visus ābolus. Pa virsu uzber kanēli un liek cepties līdz 180 grādiem sakarsētā cepeškrāsnī aptuveni 30 minūtes. Kad kūka ir gatava un atdzisusi, virsū var uzbērt pūdercukuru.