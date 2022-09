Ilustratīvs attēls. Pretgaisa aizsardzības raķetes “Patriot” Foto – LETA/AFP

Satelīta attēli liecina: Krievija sākusi pārvietot pretgaisa aizsardzības raķetes tuvāk Ukrainai







Somijas raidorganizācijas YLE rīcībā nonākušie satelīta attēli liecina, ka Krievija pārvieto pretgaisa aizsardzības raķetes prom no Sanktpēterburgas, un tās, visticamāk, pārvietotas tuvāk Ukrainai.

Satelīta attēli liecina, ka vasarā no militārās bāzes Karēlijas zemesšaurumā pazudušas gan mobilās raķešu palaišanas platformas, gan raķetes.

Līdz šim nedz Krievijā, nedz Rietumos nav publiski ziņots par šī bruņojuma pārvietošanu.

Sanktpēterburgu aptver 14 pretgaisa aizsardzības raķešu bāzes, no kurām vairākas tagad ir tukšas.

Militārais eksperts Marko Eklunds, kurš sekojis līdzi Krievijas bruņoto spēku aktivitātēm pēdējos 20 gadus un pēc YLE lūguma analizēja satelīta attēlus, raidorganizācijai norādīja, ka, spriežot pēc attēliem, iztukšotas četras bāzes.

Papildu četrām pilnīgi iztukšotajām bāzēm vasarā pretgaisa aizsardzības raķešu aprīkojums pārvietots arī no citām bāzēm Sanktpēterburgas apkārtnē. Visticamāk, tas pārvietots tuvāk Ukrainai.

Eklunds skaidroja, ka militārās tehnikas pārvietošana, visticamāk, daudz nevājinās Sanktpēterburgas aizsardzību, jo pārvietota vecākā tehnika, taču karā Ukrainā pat vecas pretgaisa aizsardzības raķetes var būt noderīgas, ņemot vērā, ka Krievijai sāk trūkt modernu precīzu ieroču.

YLE lielāko daļu satelīta attēlu ieguva no komerciāliem operatoriem, papildinot tos ar attēliem no lietotnes “Google Earth Pro”. Jaunākie attēli ir uzņemti augustā un septembrī.

Salīdzinot septembra attēlus ar attēliem, kas uzņemti pirms gada, vislielākās izmaiņas redzamas uz dienvidrietumiem no Sanktpēterburgas. Tur iztukšotas veselas divas baterijas. Savukārt no citas baterijas aizvesti aptuveni 25 raķešu konteineri, kuros iespējams atradās aptuveni 100 raķetes.

Pārmaiņas redzamas arī citās bāzēs Sanktpēterburgas apkārtnē.

YLE iegūtie attēli liecina, ka arī bāzē uz austrumiem no Sanktpēterburgas, netālu no Lādogas ezera, raķešu konteineri maijā pārvietoti uz transporta platformām. Iespējas, ka no šīs bāzes aizvestas līdz 120 raķetēm, kā arī vairāki militārie transporta līdzekļi.

Tāpat ievērojams daudzums militārā aprīkojuma pārvests no bāzes dienvidaustrumos no Sanktpēterburgas. No turienes aizvestas aptuveni desmit raķešu palaišanas platformas, kā arī citi transporta līdzekļi. Eklunds pieļauj, ka šajā gadījumā varētu būt transportēts arī jaunāks raķešu aprīkojums.

Vēl lielāks daudzums militārās tehnikas varētu būt aizvests no Sanktpēterburgas apgabala, bet YLE neizdevās iegūt nesen uzņemtus satelīta attēlus, kuros būtu redzamas visas baterijas.

Lielākā daļa pretgaisa aizsardzības raķetes, kas palikušas Sanktpēterburgas apgabalā, ir no raķešu sistēmas S-400.

“Visticamāk, bruņojums, kas ir pārvests, ir galvenokārt no vecās S-300 sistēmas,” pieļauj Eklunds.

Galvenā atšķirība starp jaunajām un vecajām sistēmām ir tāda, ka S-400 ir divreiz lielāks darbības rādiuss.