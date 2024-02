Šoziem Latgales reģionālā televīzija (LRT) uzsāk jauna raidījumu cikla “Savas vietas un zemes spēks.” pārraidi. Publicitātes foto.

“Savas vietas un zemes spēks.” 2. raidījums TV24 un ReTV kanālā jau 2. martā! Ieteikt







Šoziem Latgales reģionālā televīzija (LRT) uzsāk jauna raidījumu cikla “Savas vietas un zemes spēks.” pārraidi. Televīzijas ekrānos 2. raidījumu par sabiedriski aktīvu seniori Valentīnu Mačāni kanālā TV24 un ReTV kanāla virszemes apraidē varēs redzēt jau 2. un 4. martā.

Raidījumu cikla “Savas vietas un zemes spēks.” 2. raidījumā stāstīsim plašāk par ļoti darbīgu un sirsnīgu seniori – Valentīnu Mačāni. Viņa nāk no Preiļu novada Vārkavas puses un jau no 16 gadu vecuma strādāja pastā un kolhoza fermās lopkopībā, gan arī teju 30 gadus ikdienas gaitas saistītas ar darbu Vārkavas pamatskolā.

Tur viens no Valentīnas Mačānes pienākumiem bija ar zvanu aicināt skolēnus uz un no mācību stundām, bet šobrīd Valentīna ik dienu pirms mises zvana Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas zvanu. Viņa organizē arī dažādas talkas un koordinē vietējās draudzes dzīvi, ir zinoša folkloras teicēja. Valentīna ir viens no Latvijas zelta fonda cilvēkiem, kas ar laba vēlējumiem un darbiem iepriecina savu kuplo ģimeni, gan arī radus, draugus un kaimiņus.

Projektā “Savas vietas un zemes spēks.” raidījumi taps par deviņām dažādām personībām un vietām, to unikalitāti un vērtībām mazos lauku ciemos un pagastos. Raidījumu cikla mērķis ir veicināt lokālpatriotismu, parādīt plašākai sabiedrībai ikdienas norises mazās vietās, pierādīt, ka tieši laukos dzīvojošie cilvēki ir sava veida “Latvijas sargi”, kas arī veicina valsts ekonomikas izaugsmi, viņi ir spēks un pamats kopējai Latvijas attīstībai.

Raidījumu cikla “Savas vietas un zemes spēks.” visi deviņi raidījumi līdz 27. aprīlim (izņemot Lieldienu svētku nedēļu) tiks pārraidīti ik sestdienu pl. 17:00 kanālā TV24 un pirmdienās pl. 17:30 kanāla Re:TV Virszemes apraidē Latgales reģionālajā televīzijā. Tāpat katram raidījumam sekos atkārtojumi kanālā TV24 pirmdienās pl. 15:00 un otrdienās kanāla Re:TV Virszemes apraidē Latgales reģionālajā televīzijā pl. 07:00.

Pēc katra raidījuma pārraides televīzijā tos varēs atrast LRT mājas lapā www.lrtv.lv, kā arī vietnēs “Facebook” – Latgales Reģionālā Televīzijas profilos Facebook un “You Tube“, kā arī platformā “xtv.lv“.

Gaidīsim arī jūsu atsauksmes un ieteikumus vēstulēs pa pastu, adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98, LV-4601 ar norādi Latgales reģionālajai televīzijai vai LRT sociālo tīklu lapās, kā arī e-pastā [email protected] vai zvanot/rakstot uz t.nr. 26339536.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu cikla “Savas vietas un zemes spēks.” saturu atbild SIA “Latgales reģionālā televīzija”. #SIF_MAF2023

MAF logo. Publicitāes foto.