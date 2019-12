Foto: Alexandr Belous/Shutterstock

Auns

Tavs viedoklis šodien nevienam nebūs interesants, tāpēc labāk paturi to pie sevis. Laiks visu nostādīs savās vietās – nevajag par to uztraukties.

Vērsis

Ja viss nenorit tā, kā tu vēlies, neķer kreņķi: tas nebūt nenozīmē, ka tu paliksi zaudētājos. Gluži otrādi – reizēm redzama tikai maza daļa no aisberga.

Dvīņi

Dvīņiem šī diena būs ļoti spilgta un aizraujoša. Zvaigznes sola daudz braucienu, daudz tikšanos un iepazīšanos ar neparastiem cilvēkiem.

Vēzis

Ja tu šodien būsi pārāk lēnīgs un ļausies šaubām, tad to nožēlosi vēl ļoti ilgi. Tāpēc pārvari nepārliecību sevī – šis brīdis ir jāizmanto, rīkojies!

Lauva

Šajā dienā būs vari sasniegt profesionālās virsotnes, taču nesteidzies notikumiem pa priekšu. Tas nenotiks pats no sevis, tev būs jāpapūlas, jāizrāda iniciatīva, lai to kāds pamanītu.

Jaunava

Šo dienu piepildīs ļoti daudzi un dažādi notikumi, tāpēc tu ātri vien tiksi galā ar savu ne pārāk labo noskaņojumu. Viss nostabilizēsies.

Svari

Mīlestībā tev ir jāpārvar savas bailes no neveiksmes, jo bailes ir vienīgais, kas tev šodien var patraucēt. Diena ir labvēlīga!

Skorpions

Pacenties šo dienu pavadīt kopā ar sev mīļu un tuvu cilvēku vai cilvēkiem – saskarsme ar labiem draugiem un mīļiem cilvēkiem tev nāks par labu.

Strēlnieks

Šī diena lieliska noder tam, lai to pavadītu tieši tā, kā to vēlies tu pats. Nepievērs uzmanību tiem, kas ar to nav mierā un tam nepiekrīt. Galu galā, tu pats vari izlemt, kā pavadīt savu dienu.

Mežāzis

Tavas skumjas pazudīs kā bez pēdām un tu būsi pilns cerību skaistai nākotnei. Vienīgi nesēdi dīvānā, cerībā, bet dari to, lai piepildītu savus mērķus.

Ūdensvīrs

Ja līdzšinējais stāvoklis darbā tevi neapmierina, pameklē kaut ko citu. Šodien zvaigznes tev šajā jautājumā sola izcilu veiksmi. Vakara stundās ļaujies romantikai – palutini savu mīļoto cilvēku, piemēram, ar gardām, paša gatavotām, vakariņām.

Zivis

Šodien tev pa spēkam būs dažādas spožas afēras un tamlīdzīgas trakas ieceres. Daži tevi apbrīnos par uzdrīkstēšanos, bet citi kritizēs.