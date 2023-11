Foto: Nata-Lunata/Shutterstock

Septiņi iemesli, kāpēc nezied istabas vijolītes. Uzzini, ko tu dari nepareizi!







Āfrikas vijolītes ir ļoti populāri telpaugi, kas sākumā parasti priecē ar košiem ziedu ķekariem. Kopumā tās nemaz nav grūti kopt. Bet dažreiz gadās, ka šie augi negrib atkārtoti uzziedēt. Kāpēc?

Lai palīdzētu vijolītei uzziedēt, jāsaprot, ko tieši tu dari nepareizi, jo ziedu neesamība liecina par nepareizu kopšanu. Atbilstošai šo augu aprūpei jāņem vērā septiņi svarīgi punkti.

1. Apgaismojums

Gaismas trūkums un nepareiza atrašanās vieta mājoklī ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vijolītes nezied.

To, ka šis augs cieš no nepietiekama apgaismojuma, signalizēs tā lapas, kas sāks stiepties uz augšu. Tomēr augs ir jāaizsargā arī no tiešiem saules stariem.

2. Dienas gaisma

Gandrīz visu šķirņu vijolītes sāk ziedēt, ja tām nodrošina nepārtrauktu apgaismojumu vismaz 12 stundas dienā.

3. Piebarošana

Visām vijolītēm katru nedēļu jāveic piebarošana ar tām paredzētu mēslojumu. Veicot piebarošanu, galvenais ir ievērot mēru un vadīties pēc noteikuma: labāk ir pabarot, nevis pārbarot.

4. Laistīšana

Neregulāra laistīšana, pārmērīgs mitrums, auksta un cieta ūdens lietošana var izraisīt arī ziedēšanas trūkumu.

Starp citu, vijolītes jālaista pie saknēm, cenšoties, lai ūdens nenonāktu uz lapām.

5.Augsne

Vijolītes ir aristokrātes iekštelpu ziedu vidū, un vienkārša dārza zeme tām nav piemērota, jo blīva smaga augsne neļaus saknēm normāli attīstīties.

Lai augsne nenoblīvētos, vijolītēm ir nepieciešami regulāra pārstādīšana.

6. Zieda pods

Interesanti, ka vijolītes “neiebilst” pret augšanu šaurībā. Tas nozīmē, ka tām ir vajadzīgs neliels podiņš, bet lielos podos tās ar ziedēšanu nesteidzas.

7. Slimības un kaitēkļi

Vērīgāk aplūko ziedu un augsni zem tā un pārliecinies, vai tam nav slimību un kaitēkļu pazīmju.

Ja šajā sarakstā pamani savas kļūdas, mēģini tās labot, un tava vijolīte noteikti uzziedēs!

Avots: lifehack.sait-pro-dachu.ru