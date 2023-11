Sēru vēsts. Viņsaulē aizsaukts Ralfs Remerts – jaunietis, kurš par spīti nopietnai diagnozei spēja palīdzēt savai ģimenei Ieteikt







Runā, ka pat laiks raud par cilvēku. Šodien līņāja visu dienu… Bija sajūta, ka arī laiks sēro kopā ar visiem tiem ļaudīm, kuri šodien saņēma sēru vēsti – Ralfs Remerts vien 21 gada vecumā ir aizgājis viņsaulē.

Patiesībā tas bija pamatīgs emocionāls šoks – tikko vēl jaunietis smaidīgs uzrunāja savus sekotājus “TikTok” platformā. Labo sajūtu istabiņā Ralfs sarunājās katru darba dienu ap plkst. 16.00, laikā, kamēr mamma gatavoja pusdienas. Ralfs vienmēr slavēja savas mammas Ilzes pavārprasmi un, kā atzina tiešraižu vērotāji, šīs stundas, kas pavadītas kopā ar puisi, bija relaksācijas un mīlestības bagātas.

Tieši tāds šis puisis arī bija – gaišs, gudrs un ārkārtīgi labestīgs. Cilvēki puisi ar debeszilajām acīm bija iemīlējuši.

Vienmēr smaidīgā Ralfa draugi, sekotāji “TikTok“ platformā cerēja un ticēja, ka muskuļu distrofijas uzliktās važas trauslajam jaunieša ķermenim nebūs iemesls viņa pārragrai aiziešanai, tomēr brīnums nenotika.

Ralfa mamma Ilze portālam stāsta, ka prāts vēl nav pieņēmis faktu, ka Ralfiņa vairs nav. Pavadītas vairākas bezmiega naktis. Ralfs aizgāja viņsaulē medicīnas iestādē – 10.novembrī. Ārsts mammai teicis, ka aizejot Ralfs izskatījies laimīgs. Elpošanas mazspēja aprāva trauslā puiša dzīvību, bet cilvēku atmiņās viņš paliks mūžīgi.

Ralfu Latvijas sabiedrība iepazina mirklī, kad puisis ar platformas “TikTok” starpniecību lūdza palīdzību, jo viņa ģimenei draudēja izlikšana no mājām, bet finanšu līdzekļu jauna mājokļa iegādei Remertiem nebija. Pateicoties labdarības organizācijas “Palīdzēsim viens otram” iesaistei, rekordīsā laikā tika savākts krietni vairāk, nekā Ralfs tika lūdzis, līdz ar to Remerti varēja iegādāties to pašu māju, kurā viņi dzīvoja. Kopumā nama iegādei tika iztērēti 35 tūkstoši eiro. Pēc nodokļa nomaksas atlikusī summa tiks novirzīta jumta remontam.

Tāds bija Ralfa sapnis, kuru sabiedrība realizēja pavisam īsi pirms jaunieša aiziešanas. Viņam par ģimenes mājām vairs nebija jāuztraucas.

Atvadīšanās no Ralfa Remerta notiks 16. novembrī plkst. 14:00, Jelgavas Meža kapličā.

Portāla LA.LV komanda izsaka visdziļāko līdzjūtību Ralfa ģimenei, draugiem un paziņām.