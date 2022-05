Foto: AP/Scanpix/LETA

Sestdien daudzviet līs visā Latvijā







Sestdien debesis Latvijā lielākoties aizklās bieza mākoņu sega, sākot ar rītu Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudzviet palaikam atnesīs lietu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Lai arī no nakts otrās puses mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, naktī lietus nav gaidāms. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, bet gaiss iesils no +4 līdz +8 grādiem.

Sestdien pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, brīžiem tas var būt brāzmains. Gaiss iesils +9 līdz +14 grādu robežās.

Rīgā nakts sākumā mākoņu būs mazāk, bet no nakts otrās puses to daudzums palielināsies, tomēr tā aizritēs bez nokrišņiem. Vējš pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem un būs lēns līdz mērens. Termometra stabiņš noslīdēs līdz +6, +8 grādu atzīmei.

Dienā galvaspilsētā laiks būs mākoņains, sākot ar rītu palaikam jārēķinās ar lietu. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra var iesilt līdz pat +14 grādiem.