FOTO: Indulis Burka, Latvijas Mediji

Sezona beigusies! Kā ieziemot mazo dārza tehniku?







Klāt novembris. Laiks kļuvis vēss, zālienu un dārzu arvien biežāk klās sniegs. Tāpēc laiks ieziemot mazo dārza tehniku: zālespļāvējus, trimmerus, zemes frēzes, lai pavasarī tos atkal varētu likt lietā.

Konsultē SIA “ASC” valdes loceklis Artūrs Vorotinskis.

Vieta glabāšanai

Mazā dārza tehnika jāglabā sausā vietā. Tas būtībā ir vienīgais nosacījums, jo pareizi ieziemotai tehnikai aukstums nekaitēs. Vērts arī padomāt par drošību – ja glabāšanas vieta būs tālu no jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, piemēram, šķūnītis vasarnīcā, tehniku ziemā var aiznest zagļi. Drošāk šādu tehniku glabāt garāžā vai šķūnītī pie mājas. Var arī vienoties ar kādu labu kaimiņu un tehniku glabāt pie viņa.

Pirms dārza tehniku novieto ilgstošai glabāšanai, tā rūpīgi jānotīra, jānovērš pamanītie defekti un attiecīgie ierīces mezgli jāieļļo.

Zālespļāvēja korpuss

Jāsāk ar pļāvēja rūpīgu tīrīšanu – jānotīra pielipusī zāle un lapas no virspuses, pēc tam jāpievēršas korpusa apakšai, ko sadzīvē dēvē par “pannu”.

Zāles masa, kas parasti pielīp pannas apakšai, veido skābu vidi un veicina korpusa, pļaušanas mehānisma un citu detaļu koroziju. Process notiek straujāk, ja regulāri tiek pļauta bieza, sulīga zāle, kas biezā kārtā pielīp pļāvēja detaļām. Tāpēc ideāli, ja pļāvēja pannas apakša tiek regulāri mazgāta pēc katras pļaušanas reizes, bet pirms tehnikas ieziemošanas šī procedūra ir obligāta.

Zālespļāvēju nedrīkst mazgāt, kamēr motors vēl ir karsts. Aukstam ūdenim nokļūstot uz karsta metāla, tajā var rasties plaisas. Tāpat mazgāšanas laikā motors nedrīkst darboties.

Ja zālespļāvējam ir četrtaktu dzinējs (motora karterī ir eļļa, savukārt degvielas tvertnē lej benzīnu bez eļļas), pļāvēju drīkst sagāzt tikai uz rokturu pusi.

Tas nozīmē, ka roktura gals jāpiespiež pie zemes un pļāvējs jānofiksē, uz rokturiem novietojot kādu smagumu. Jebkurā citā gadījumā (atkarībā no vārstu pozīcijas konkrētajā brīdī) eļļa nonāks karburatorā vai izpūtējā. Abos gadījumos pēc mazgāšanas būs ļoti grūti vai pat neiespējami ierīci iedarbināt.

Mazgāšanai pietiek ar dārza šļūtenes izsmidzināšanas uzgaļa spēku. Ja jūsu rīcībā ir augstspiediena mazgātājs, protams, var izmantot to.

Kad zālespļāvēja apakša nomazgāta, uz pāris minūtēm iedarbina tā motoru. Motoram silstot, ūdens ātrāk iztvaikos. Savukārt gaisa plūsma, ko griežoties rada asmens, sekmēs nožūšanu. Lieko ūdeni var nosusināt arī ar gaisa strūklu, piemēram, izmantojot lapu pūtēju.

Ja pannā pamanītas plaisas, tās jāsametina, savukārt vietas, kur krāsa nodilusi, jāapstrādā ar pretrūsas līdzekli un jānokrāso no jauna.

Atskrūvējot fiksējošo uzgriezni vai skrūvi, jānoņem pļāvēja nazis un visai kritiski jānovērtē. Ja nazis ir bojāts (netipiski saliekts, ieplaisājis, nevienmērīgi nodilis), tas jānomaina pret jaunu.

Dodoties uz veikalu, svarīgi zināt zālespļāvēja marku, modeli. Atsevišķām markām ir svarīgs arī izgatavošanas gads. Vislabāk, ja zināms ierīces numurs, kas atrodams informatīvajā uzlīmē uz ierīces korpusa. Pēc šiem datiem veikalā speciālists noskaidros, kādu tieši nazi ierīcei paredzējis tās izgatavotājs, kādai jābūt asmens un naža ausu formai, stiprināšanas skrūvju caurumiem. Tāpat varēs piedāvāt oriģinālos nažus vai to analogus.

Nazis noteikti jāuzasina. Dārza tehnikas apkopes darbnīcā nažus asina, izmantojot speciālas balansēšanas iekārtas. Ja nazi asina pats, jāievēro ne tikai ražotāja sākotnēji izveidotais asinājuma leņķis, bet arī balanss – gar katru naža asmeni slīpripa vai slīplente jāvelk vienādu reižu skaitu un vienādi stipri piespiežot. Pārāk slīps leņķis ātri atkodīsies, stāvāks ilgāk turēs asumu. Savukārt, nazi mainot, jāatceras, tas jāpiestiprina tā, lai ausis būtu vērstas uz augšu, uz motora pusi.

Kā sakopt motoru

Jāiztīra nosēdumi un netīrumi no degvielas tvertnes. Pēc tam zālespļāvējam ar četrtaktu dzinēju tvertne pilnībā jāpiepilda ar jaunu degvielu. Vislabāk, ja degvielas oktānskaitlis ir 98. Šādai degvielai nav biopiedevu, kas var ietekmēt gumijas šļūtenīšu un membrānu kvalitāti. Tas arī nepieciešams, lai izvairītos no kondensāta veidošanās, kad gaisa temperatūra svārstās ap nulli. Ja ierīcei degvielas tvertne ir no metāla, tā no ārpuses jāapstrādā ar speciālu līdzekli, kas pasargās metālu no rūsēšanas.

Jānomaina arī motoreļļa. Jāiztīra un nepieciešamības gadījumā jānomaina gaisa filtrs. Vēlams pārbaudīt aizdedzes sveci – to izskrūvē, attīra no uzdegumiem, pārbauda atstarpi starp elektrodiem. Ja sveces elektrodi būtiski nodiluši, labāk sveci nomainīt.

Ja pļāvējs aprīkots ar akumulatoru, pirms tehnikas ieziemošanas tas jānoņem, jāuzlādē un jāglabā telpā, kur gaisa temperatūra nav zemāka par nulles grādiem. Turklāt ziemas sezonas laikā tas laiku pa laikam no jauna jāuzlādē.

Trimmeri un krūmgrieži

Arī trimmeri un krūmgrieži rūpīgi jānotīra. Jāpārliecinās, vai starp asmeņiem nav palikusi zāle vai zari. Tāpat kā zālespļāvējam, ierīces dzinējam jāiztīra gaisa filtrs un jāpārbauda aizdedzes svece.

Šīs ierīces tiek darbinātas ar divtaktu dzinējiem, kuros lieto benzīna un eļļas maisījumu. Tāpēc pirms ilgstošas glabāšanas ieteicams iztukšot degvielas tvertni, jo degviela tajā sabojāsies un nodarīs kaitējumu dzinējam – degvielai pievienotā divtaktu eļļa ar laiku zaudē savas eļļošanas īpašības. Tāpēc var gadīties, ka pavasarī tehniku būs grūti vai pat neiespējami iedarbināt.

Ieteicams pārbaudīt trimmera vai krūmgrieža asmeņus. Iespējams, tie savlaikus jānomaina pret jauniem.

Zemes frēze

Arī zemes frēze jāattīra no augsnes un augu atliekām. Motora apkope ir līdzīga kā zālespļāvējam. Jāpārliecinās, vai nav bojāti ierīces asmeņi un to stiprinājumi. Ja nepieciešams, bojātās detaļas jānomaina, asmeņi jāuzasina, ievērojot ražotāja sākotnēji izveidotos asināšanas leņķus.

Citi dārza darbarīki

Nedrīkst aizmirst arī par darbarīkiem, ko nedarbina ar iekšdedzes vai elektromotoru. Sākumā visi dārza piederumi jānotīra no netīrumiem un augu atliekām, tos nomazgājot un nožāvējot. Pēc tam jāuzasina instrumentu asmeņi un jāieeļļo darbarīku salaiduma vietas un atsperes. Instrumenti ar koka kātiem jāieeļļo ar linsēklu eļļu. Arī šie darbarīki jāuzglabā sausā telpā.

Padoms!

Tehniku var ieziemot paša spēkiem. Tomēr, ja rodas šaubas, apkopi var uzticēt speciālistam dārza tehnikas apkopes servisā. Tas īpaši attiecas uz ierīces asmeņu asināšanu.