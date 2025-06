Foto. LETA © Ieva Čīka

“Šī cīņa ir par katru Latvijas iedzīvotāju – par katru pacientu!” Sieviete 4 gadus ārstēta nepareizi, tagad viņa cīnās par taisnīgumu Ieteikt







“Šī uzsāktā cīņa nav par mani un nekad arī nebūs. Šī cīņa ir par katru Latvijas iedzīvotāju – par katru pacientu!!! Šī cīņa ir pret Veselības ministrija ar Veselības inspekcija priekšgalā,” sociālajā tīklā “Facebook” raksta Evija Rača – sieviete, kura Latvijā četrus gadus tika ārstēta nepareizi. Tagad valsts atsaka izmaksāt kompensāciju. Viņa uzsākusi parakstu vākšanu portālā manabalss.lv par taisnīgumu.

Reklāma Reklāma

“Jūs visi zināt, ka pirms 5 gadiem es saslimu. Saslimu ar vēzi IV stadijā. Kopā vācām ziedojumus, kopā raudājām un kopā smējāmies. Šobrīd man rit atkal smaga cīņa un šoreiz pret valsti, kura atsakās pieņemt FAKTU, ka 4 gadus esmu ārstēta nepareizi un man noteikta nepareiza diagnoze, ko apstiprina Viļņas Universitātes slimnīca.

Veselības inspekcija atsakās izskatīt manu lietu, jo esot trīs gadu noilgums. Tas nekas, ka es par šo uzzināju tikai pēc Viļņas slimnīcas atzinuma t.i. 2024.gada oktobrī. Tāpēc arī esmu aizsākusi ManaBalss.lv iniciatīvu, lai gāztu šo farsaino likumu,” raksta Evija, lūdzot cilvēkus parakstīties par izveidoto iniciatīvu.

Kā liecina pieejamā informācija, sievietei Latvijā ārstēja anaplastisko lielo šūnu limfomu (Ne-Hodžkina), lai arī īstenībā sievietei bija cits vēža paveids – Hodžkina limfoma.

Nepareizas ārstēšanas rezultātā sievietei radās smagas blaknes, bet valsts atsaka izmaksāt kompensāciju.

Manabalss.lv par iniciatīvu “Pagarināt pacientu Tiesību likumā norādīto atlīdzības prasījuma termiņu no 3 uz 8 gadiem” lasāms: “Medicīnisku kļūdu vai nolaidības izraisītas sekas bieži vien neparādās uzreiz – tās var tikt konstatētas, tikai pēc vairākiem gadiem. Pašreizējais termiņš – 2 gadi no kaitējuma atklāšanas, bet ne vēlāk kā 3 gadi no nodarīšanas brīža – liedz pacientiem reāli izmantot iespēju vērsties pēc taisnīguma, ja kaitējums atklājas vēlāk. Vai, ja tas notiek ārstēšanās laikā, kas ilgst vairāk, kā trīs gadus.

Vairākās Eiropas valstīs medicīnisko kļūdu atbildības termiņi ir ilgāki (piemēram, 5–10 gadi). Latvijai būtu jāseko šai praksei, lai nodrošinātu līdzvērtīgu pacientu aizsardzības līmeni un atbilstību cilvēktiesību principiem.

Šobrīd saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” 6.2. apakšpunktu, Veselības inspekcija atsaka izskatīt atlīdzības prasījumu, ja tas iesniegts pēc noteiktā termiņa. Tas nozīmē, ka pat, ja kaitējums ir reāls un pierādāms, valsts atteiksies to izskatīt tikai termiņa dēļ. Šāda pieeja nav taisnīga un neatbilst nedz pacientu, nedz cilvēktiesībām!”