"Tas var beigties ar ļoti bēdīgu iznākumu," Skride par vienu no bīstamākajām slimībām kardioloģijā







Plaušu artēriju trombembolija ir viena no bīstamākajām slimībām kardioloģijā – tā ir trešais biežākais nāves cēlonis pasaulē. Lai gan daudzi par to dzird pirmo reizi, šī slimība var skart ikvienu, īpaši cilvēkus ar riska faktoriem, piemēram, ilgstošu sēdēšanu, lidošanu vai kustību ierobežojumiem pēc traumām. TV24 raidījumā “Ārsts atbild” kardiologs, RSU profesors Andris Skride skaidro, kā trombi veidojas un kāda ir jaunākā pieeja to ārstēšanā.

Trombi plaušās – kā tie tur nokļūst?

Kā skaidro Andris Skride, plaušu artēriju trombemboliju izraisa asins recekļi, kas visbiežāk veidojas dziļajās kāju vēnās. “Tie ceļo uz plaušām no kāju dziļajām vēnām. Ilgstoša sēdēšana, piemēram, vairāk nekā 18 stundas, lidošana, kājas imobilizācija pēc traumas vai sirds mazspēja – tie visi ir riska faktori,” uzsver profesors.

Trombi no kājas vēnas caur apakšējo dobo vēnu nokļūst labajā sirds priekškambarī un pēc tam labajā kambarī. No turienes asinis tiek pumpētas uz plaušu artērijām, kur trombi var radīt dzīvībai bīstamu situāciju. “Mazais asinsrites loks tiek nosprostots, un tas var beigties ar ļoti bēdīgu iznākumu,” brīdina Skride.

Ārstēšana – no medikamentiem līdz mehāniskai trombu izņemšanai

Plaušu trombembolijas ārstēšana ir atkarīga no stāvokļa smaguma. “Ne vienmēr trombi tiek šķīdināti uzreiz ar medikamentiem, bet akūtos un smagos gadījumos tas ir obligāti,” skaidro Skride. Vieglākos gadījumos izmanto antikoagulantus – zāles, kas novērš trombu tālāku veidošanos.

Taču jaunākās ārstēšanas metodes iet vēl tālāk – mehāniskā trombu izņemšana ar vakuumu ir revolucionāra pieeja, kas jau tiek ieviesta arī Latvijā. “Ja trombus nevar izšķīdināt ar medikamentiem, mēs tos varam izņemt mehāniski ar speciālām zondēm. Ar katetru mēs caur kājas vēnu nokļūstam līdz plaušām un izņemam trombus ar vakuumu vai citām sistēmām,” stāsta profesors Skride.

Agrīna diagnostika var glābt dzīvību

Plaušu trombembolija ir slimība, kurā ātra diagnostika un tūlītēja ārstēšana var izšķirt pacienta dzīvību vai nāvi. Tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību simptomiem, piemēram, elpas trūkumam, sāpēm krūtīs un pēkšņai vājuma sajūtai. Ja parādās aizdomas par šo slimību, nekavējoties jāvēršas pie ārsta vai jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

“Šī ir slimība, kur palīdzība jāsniedz nekavējoties,” uzsver kardiologs. “Mēs strādājam pie jaunām ārstēšanas metodēm, lai pacientiem Latvijā nodrošinātu vislabākās iespējas atveseļoties.”