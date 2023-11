Foto: Shutterstock

Šī diena ir piemērota pārmaiņām – mazām, taču pārmaiņām. Horoskopi 19.novembrim







Auns

Šo dienu vēlams veltīt tikai darbam, un nekam citam. Jo, pirmkārt, tu spēsi izdarīt daudz vairāk, nekā tu cerēji, otrkārt, tu ļoti ātri veiksi pat visgrūtākos uzdevumus.

Vērsis

Esi atbildīgs par situāciju, ko pats esi radījis. Tu, iespējams, uzskatīsi, ka tā “nav tava vaina”, tomēr tā vis nebūs. Ja vien kārtīgi padomāsi.

Dvīņi

Vienreizējas iespējas tiek dotas reti, un šodien tev tāda iespēja būs. Jautājums, vai tu to patiešām pamanīsi…

Vēzis

Diena, kura jāveltī tikai un vienīgi atpūtai, un tu patiešām šo atpūtu arī būsi pelnījis – vairāk, nekā citas reizes. Tāpēc nekautrējies citiem to arī norādīt.

Lauva

Mirklis vājības gadās katram, arī tev. Tāpēc neesi pret sevi pārāk skarbs, ja tev sanāk kļūdīties. Tā gadās ikvienam!

Jaunava

Tev iekrājušies mazi parādiņi darbos, bet šodien ir laba diena, lai tos visus padarītu. Tāpēc neslinko un ķeries pie darbiem!

Svari

Iespējams, tu nevari izdomāt, ar ko šo dienu sākt – ar lielu enerģiju ķerties klāt lieliem projektiem vai gluži otrādi – palikt mājās uz slinkot. Zvaigznes gan saka, ka šī diena ir kā radīta strādāšanai…

Skorpions

Vai tev ir sajūta, ka nevari “pārslēgties” uz jauno režīmu? Tas tāpēc, ka tev nepieciešama atpūta. Un nepietiek tikai ar dažām dienām. Paņem atvaļinājumu!

Strēlnieks

Šī diena ir piemērota pārmaiņām – mazām, taču pārmaiņām. Pamēģini atrast kādas nelielas nodarbes, kur šīs ieceres varēsi realizēt.

Mežāzis

Nežēlojies par to, ka tev ir slikta dzīve vai lielas problēmas – pirmkārt, no tā nekas nemainīsies, otrkārt, citu problēmas ir vēl lielākas.

Ūdensvīrs

Šo dienu varētu dēvēt vienā vārdā – slinkums. Tieši tā tu arī jutīsies, kad visas dienas garumā cīnīsies ar pienākumiem…

Zivis

Šajā dienā ielavīsies skumjas – par to, kas kaut kad bijis, par to, ka kaut kas varēja būt, bet nebija. Padomā par to, taču neiegrimsti šajās sajūtās, jo mainīt neko nav tavos spēkos.