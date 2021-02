Olafs Stumbrs (1931–1996). Arhīva foto

"Trimda viņu kritizēja." Pirms 90 gadiem šajā dienā piedzima Latvijas PSR atzītais trimdas dzejnieks Olafs Stumbrs







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

1931. gada 26. februārī. Trimdas dzejnieks, ko atzina arī Latvijas PSR

Pirms 90 gadiem Bieriņos, Rīgā ierēdņa ģimenē piedzima viens no ietekmīgākajiem un izcilākajiem trimdas latviešu literātiem, dzejnieks un dramaturgs Olafs Stumbrs.

Pēc Vācijas bēgļu gaitām kopš 1950. gada Stumbrs dzīvoja savā jaunajā mītneszemē ASV, kur 1960. gadā arī izdeva pirmo, latviešu vidū plašu atzinību guvušo dzejas krājumu “Etīdes”, kam sekoja vēl pieci.

60. gadu sākumā Stumbrs redzams starp tiem latviešu trimdas talantiem, kuri nonāca Latvijas PSR Valsts drošības komitejas fililāles – Latvijas Kultūras sakaru komitejas ar tautiešiem ārzemēs – uzmanības lokā kā personība, kuru cer izmantot trimdas ietekmēšanai, varbūt pat pierunājot atgriezties Latvijā, kas būtu noderīgi propagandai.

Stumbrs patiešām bija viens no pirmajiem trimdas rakstniekiem, kas, sākot ar 60. gadiem, izmantojot Latvijas PSR iestāžu labvēlību, apmeklēja okupēto Latviju un nodibināja sakarus ar padomju Latvijas rakstniekiem.

Tādēļ viņš bija arī starp retajiem Rietumu latviešu autoriem, kuru literāros darbus atļāva publicēt žurnālā “Karogs” un avīzē “Literatūra un Māksla”.

Literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristsone konstatējusi, ka Stumbrs laikā no 1968. līdz 1981. gadam Latvijas PSR apmeklēja astoņas reizes.

Trimda viņu par to kritizēja, tomēr laikabiedri atzīmē ar humora izjūtu un oriģinālu domu gaitu apveltītā dzejnieka pārsteidzošo spēju reizē izmantot pakalpojumus, ko, uz labvēlību cerot, viņam piedāvāja padomju darboņi, un vienlaikus nedot pretī neko no tā, ko no viņa sagaidīja.