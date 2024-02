Ja mums ir tik labi ar drošību, tad kāpēc vajag vairāk naudas? “To ir jāskaidro!” Ieteikt







“Ja mums viss ir tik labi, tad kāpēc vajag vairāk naudas? Tad pasakām, kas mums trūkst, bet tikai tādās devās, lai neklausās arī no Austrumiem, un uz ko mēs ejam, kādi mājasdarbi ir jāizdara, un tad varbūt var dot arī 3,1%. Bet, ja tā vienkārši – ir jau labi, bet gribas vairāk naudas – tas nepārliecinam,” diskutējot par aizsardzības stiprināšanu Latvijā, TV24 raidījumā “Preses klubs” saka Viesturs Silenieks, Latvijas Riteņbraucēju apvienības vadītājs, biedrības “Drone Force – Europe” valdes priekšsēdētājs.

“Paši Bruņotajos spēkos, Zemessardzē zina, kur, kas katram trūkst. Viņi jau zina, bet sabiedrība kopumā, kas nav tur iekšā, nezina. Viņi jau dzird tikai to, kas ir publiskajā telpā,” piebilst viņš.

Atbildot raidījuma vadītāja replikai, ka zemessargi taču arī ir sabiedrības daļa, Silenieks norāda, ka viņi neies riņķī un visiem nestāstīs, kas viņu vienībā trūkst:

“Tas nav visiem jāzina. Viņi nerunās un neies čīkstēt, publiski uzstāties. Protams, ir kāds, kas ik pa laikam to izdara. To nevajag tā darīt, jārunā ar saviem komandieriem. Viņi paši zina, kas trūkst. Par saviem vājumiem nevajag pretiniekam stāstīt, par to ir tas stāsts. Bet nevajag arī mierināt, ka viss ir baigi labi,” norāda viņš.