Raivis Ušackis par krīzes situāciju vadību: "Latvijā katrreiz – vai ir Covid-19 vai Jēkabpils plūdi – nav tāda stratēģiskā vadītāja"







“Mēs tikko nosvinējām šo barikāžu atceres pasākumu, un man vienmēr liekas jocīga viena lieta – tad, kad cilvēki brauca barikādēs 1991.gadā aizstāvēt, nebija tur ne mobilie telefoni, nekas, bet cilvēki visi zināja, kur viņiem ir jābūt – bija skaidra tā vadība. Skatoties uz to Latviju, katrreiz – vai ir Covid-19 vai Jēkabpilī plūdi, mums visu laiku nav tāda stratēģiskā vadītāja, mums visu laiku nav krīzes menedžeru,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja atvaļināts Latvijas armijas kapteinis, basketbola aģents Raivis Ušackis, diskutējot par aktualitātēm saistībā ar Latvijas un Baltijas valstu aizsardzības jautājumiem pret agresorvalsti Krieviju un sabiedrībā plaši apspriesto tematu par Otavas konvensiju, kas regulē kājinieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu.

“Tāpēc, ka mēs baidāmies kaut ko iecelt, un visu laiku šos lēmumus tāpat kā obligāto dienestu pieņem pēkšņi Artis Pabriks. Jā, okey, pieņem šo lēmumu, jo viņš aizsardzības ministrs [bijušais – red.], bet tas nav tā, ka bruņotie spēki saka: mums vajag Zemessardzes bataljonus paplašināt tik un tik…Mēs tagad 300, 600 karavīrus, nu, tas nerisina mūsu drošības situāciju,” komentēja Ušackis.

“Tātad mums visu laiku ir problēma ar šo vadītāju! Un es šo reālo situāciju redzēju, kad bija NATO samits Rīgā. Es biju NATO birojā, biju viens no Rinkēviča Edgara [ bijušā ārlietu ministra – red.], tagadējā Valsts prezidenta padomniekiem. Un es redzēju, kā tas lēmums kļuva, runājot par to vadītāju, ka neviens negribēja uzņemties to atbildību. Tad Rinkēviču ielika, un par drošības jautājumiem ielika Jāni Reiniku, tā laika Drošības policijas priekšnieku, bet tas lēmums bija ļoti grūts! Un visu laiku šos lēmumus tur pieņem padomnieki – iesaistās, runā…Nav viens komunikators, kas runā ar sabiedrību,” tā savu viedokli par stratēģiskā vadītāja un krīzes menedžeru trūkumu Latvijā “Preses klubā” pauda atvaļināts Latvijas armijas kapteinis Ušackis.

Krīzes menedžmentā ir noteikti pasākumi, kurus “mēs visi esam mācījušies” un Latvijā tādu cilvēku esot simtiem, piebilda Ušackis. “Es nevienā no krīzes menedžmenta pasākumiem neesmu redzējis šos cilvēkus! Un tas mani vienkārši izbrīna, ka mums nav reāla vadība, no kā mēs prasām atbildību!” tā emocionāli raidījuma diskusijā uzsvēra Ušackis.

“Kovida [Covid-19] laikā mums atbild ministre, kurai nav pieredzes krīzes menedžmentā! Nabaga cilvēks, nabaga sieviete, tu atbildi! Nu, viņa atbild, kā viņa māk…Mēs viņai nevaram pārmest, jo tās ir viņas zināšanas. Pašvaldība, jūs atbildat par kovida ierobežojumiem! Pašvaldības vadītājs zemenes audzē…Nu, kā viņš var zināt, kā pašvaldībā ierobežot šos te? Nu, tad piesaistām, iedodam šos speciālistus! Bruņotie spēki – jūs, stāvat malā, jūs nerunājat! Nu tā mums notiek,” komentēja atvaļināts Latvijas armijas kapteinis, basketbola aģents Ušackis.

Līdz ar to stratēģiskā vadītāja un krīzes menedžeru trūkums ir tas lielākais jautājums, kādēļ mums “igauņi un leiši ir priekšā”.

Ušackis uzsvēra par kaimiņvalstīm: “Viņiem ir…1939.gadā somiem jau bija Manerheima līnija, viņi visu laiku gatavojas, šīs valstis pie tā strādā. Igauņi visu laiku gatavojas – viņiem ir sakārtots viss šis nodrošinājums nākotnē, diemžēl, mums ir problēma ar šo te lēmumu pieņemšanu.”

“Mēs visu laiku mētājamies…Tad mēs ražosim mīnas, tad mēs ražosim munīciju…Varbūt tas ir iemesls, kāpēc mēs tagad par kājnieku mīnām runājam, lai kāds tagad tuvākajā laikā veidotu šo biznesu, iesniegtu…Kā bija – ražosim munīciju, iesniegsim Saeimā, ražosim munīciju…! Mums visu laiku ir tādi biznesa projekti – tad droni, tad mīnas…Mums šodien jāgatavojas karam! Par ko mēs te runājam? Par kādu piecgadi, par kādu desmitgadi? Tas mani vienkārši izbrīna! Es domāju, ka mums nav reāla stratēģiskā menedžmenta, kurš atbild par ko, – tā ir Latvijas lielākā problēma,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Preses klubs” rezumēja atvaļināts Latvijas armijas kapteinis, basketbola aģents Ušackis.