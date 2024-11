Foto: SHUTTERSTOCK

Autors: Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kā pareizi nosiltināt istabas grīdu virs pagraba? Pagraba griesti ir ierīkoti no dzelzsbetona paneļiem ar gaisa caurumiem. BENITA ZEMGALĒ

Šādā situācijā iespējami vairāki risinājumi, arī izmantojamo materiālu klāsts ir visai plašs. Pirms izvēlas kādu konkrēti, jāsaprot, kāds grīdas segums tiks izmantots grīdas pīrāga nobeigumā. Tāpat jāsaprot, cik biezu konstrukciju var ierīkot, jo gan siltinājums un to ietverošās konstrukcijas, gan pats grīdas segums samazinās telpas augstumu.

Siltināšanai var izmantot gan beramus, gan lokšņveida siltināšanas materiālus un labāk tādus, kuros nemīl iemitināties grauzēji, piemēram, kā ekovate, smalks keramzīts.

Lāgu sistēma

Izvēloties koka grīdu vai finiera (arī OSB) pamatu un laminātu, viens no risinājumiem ir ierīkot lāgu sistēmu, pie kuras stiprina grīdas dēļus vai plātnes. Lāgu sistēma arī ļauj grīdu izlīdzināt. Kā siltinājumu var lietot minerālvati. Zem tās hidroizolācijai ieklāj polietilēna plēvi, kas siltinājumu pasargās no mitruma, ko var vadīt betons, bet virs vates nepieciešama pretkondensāta plēve, kas ļaus no siltinājuma izplūst mitrumam, savukārt nepieļaus mitruma iesūkšanos vatē, ja tāds izkļūs cauri grīdas segumam. Starp kondensāta plēvi un grīdas segumu nepieciešama dažu centimetru bieza gaisa sprauga. Siltumizolācijas slāņa biezums vismaz 50 mm, taču šajā gadījumā – jo biezāku kārtu var atļauties, jo labāk.

Siltināšanai var izmantot arī keramzītu, ekovati, putupolistirola un saistvielu granulas.

Peldošā grīda

Var ierīkot peldošo grīdu, kad uz smalka keramzīta vai speciālā putupolistirola granulu kārtas klāj grīdām domātās ģipškartona loksnes. Zem keramzīta vai granulām tāpat nepieciešama gaisa caurlaidīga hidroizolācija. Siltinājuma materiālu rūpīgi izlīmeņo un divās kārtās liek grīdas plāksnes, gar malu pirms siltinājuma iestrādes novietojot perimetra amortizācijas lenti.

Betonēta grīda

Var uzklāt polietilēna plēvi kā hidroizolāciju, tad ierīkot putupolistirola siltinājumu (vismaz 50 mm) un uzklāt estrich betonu. Šādu betonu veido no cementa un smiltīm attiecībā 1:5. Speciālā iekārtā sajaukto betonu pūš pa gumijas cauruli un iestrādā vēlamajā vietā. Betonu iestrādā ar līmeņrāžiem un žūšanas laikā slīpē ar speciālām iekārtām. Estrich grīda nodrošina izlīdzinošo slāni virs pamatbetona, siltumizolācijas vai pārseguma plātnēm.

Siltā grīda

Plānojot tik apjomīgus darbus, der apsvērt arī siltās grīdas ierīkošanu, kas ir viens no efektīvākajiem ēkas apsildīšanas paņēmieniem. Šādas grīdas montāžu sāk ar hidroizolācijas uzklāšanu betonētai pamatnei. Kā hidroizolācijas materiāls kalpos vismaz 0,1 mm bieza polietilēna plēve. Nākamā kārta – siltumizolācija. Vēlams izmantot piemērota blīvuma putupolistirolu, kas ir viegls un pietiekami izturīgs, turklāt tam ir maza siltumvadītspēja un saprātīga cena. Siltinājuma biezums – vismaz 50 mm. Dažu centimetru attālumā virs putupolistirola nostiprina armatūras sietu, pie kura stiprina siltās grīdas caurules. Metāla sieta vietā var izmantot arī plastmasas režģi. Šo konstrukciju ietērpj betonā, kam pievienoti plastifikatori. Prakse liecina, ka optimālais betona kārtas biezums virs caurulēm ir 50 mm, – tādējādi grīda sasils daudz vienmērīgāk.

Nedrīkst aizmirst sienas un grīdas betona savienojuma vietā iestrādāt amortizācijas lenti. Tā kompensēs grīdas kustību sasilstot un atdziestot.

Virs betona vislabāk ieklāt grīdas flīzes. Taču, ja izraudzīts lamināts vai linolejs, tiem jābūt piemērotiem izmantošanai siltajām grīdām. Par to liecina īpaša atzīme uz iesaiņojuma.

Var siltināt arī no apakšas

Ja griesti ir salīdzinoši zemi, var siltināt nevis grīdu, bet pagraba griestus. Šim mērķim izmanto lamelēs sagrieztu minerālvati, kuras redzamā puse ir apstrādāta ar īpašu grunts krāsu. Materiālam ir laba skaņas absorbcija, un tas paaugstina pārseguma ugunsdrošību. Tas neuzsūc mitrumu un nereaģē uz temperatūras maiņām.

KONSULTĒJIS SIA KMT PROJEKTS VALDES LOCEKLIS MĀRIS STIPRAIS