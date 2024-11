Publicitātes foto

Pazeminoties gaisa temperatūrai naktīs un iestājoties mainīgajiem laikapstākļiem, autovadītāji tiek aicināti laikus aprīkot transportlīdzekļus ar ziemas riepām. No šā gada 1. oktobra stājas spēkā jaunās Ceļu satiksmes noteikumu papildu prasības transportlīdzekļu ziemas riepu marķējumam. Proti, automobiļu un autobusu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, riteņiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši izgatavotas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos un marķētas ar apzīmējumu “kalns un sniegpārsliņa”.

Šis starptautiskais simbols apliecina, ka riepa ir izgājusi noteiktus testus un ir piemērota izmantošanai sniega, ledus un apledojuma apstākļos. Ceļu satiksmes un drošības direkcijas (CSDD) informācija liecina, ka, ja transportlīdzeklis ziemas periodā būs aprīkots ar riepām, kurām ir tikai M+S (riepas, kas paredzētas dubļiem un sniegam Mud & Snow) apzīmējums, bez jaunā marķējuma “kalns un sniegpārsliņa”, tad tās netiks uzskatītas kā ziemas periodam atbilstošas riepas un šāda riepu lietošana ziemas periodā būs aizliegta.

Stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem, visticamāk, liela daļa auto īpašnieku, kuriem līdz šim nav bijušas ziemas riepas ar marķējumu “kalns un sniegpārsliņa”, steigsies iegādāties jaunas ziemas riepas ar atbilstošu marķējumu, un izmantot autoservisu pakalpojumus to uzstādīšanai.

Lai noskaidrotu, cik ātri šobrīd iespējams nomainīt riepas un kādas ir autoservisu izmaksas, LA.LV veica nelielu pētījumu, apzvanot piecus autoservisus, kas piedāvā riepu montāžas pakalpojumus. Servisi tika izvēlēti nejaušā veidā, iekļaujot gan Rīgā pieejamos servisus, gan zvanot diviem ārpus galvaspilsētas autoservisiem.

Sazinoties ar atlasītajiem autoservisiem, noskaidrojās, ka rindas nedēļas sākumā vēl nebija īpaši garas. Piemēram, “MMK riepu serviss” filiāle, kas atrodas Ziepniekkalnā, piedāvāja veikt riepu maiņu jau tajā pašā dienā. Arī “AC Customs” serviss Siguldā spēja nodrošināt montāžu nekavējoties. Tāpat “Riepu garāža” Juglā tuvākais pieejamais laiks bija pēc četrām dienām.

Tiesa gan, laika prognozēm pasliktinoties, tuvāk nedēļas nogalei LA.LV jau novēroja arvien garākas rindas riepu nomaiņas centros. Parasti tās piedzīvo kulmināciju dienās, kad uzsnieg pirmais sniegs.

Tomēr, ne visi servisi var piedāvāt tik ātru apkalpošanu. “RCT riepas” serviss, kas bāzējas galvaspilsētā, norādīja, ka, ja ir vēlme veikt iepriekšēju pierakstu uz riepu maiņu, tad tuvākais brīvais laiks ir pieejams vien novembra beigās. Taču, ja klientiem ir pietiekami daudz brīva laika un vēlmes, tad viņi sniedzot iespēju klientam braukt un gaidīt dzīvajā rindā jebkurā autoservisa darba dienā.

Šāda prakse, kad riepu montāžas pakalpojums tiek sniegts ievērojot dzīvās rindas principu novērojama vēl kādā riepu servisā. Ja dzīvojat Jelgavā un izvēlaties “Mārtiņa riepu servisu”, tad ar iepriekšēju pierakstu to aicināja veikt novembra vidū, tomēr, izvēloties dzīvās rindas principu – jebkurā laikā, kad serviss strādā.

Jāatzīmē, ka ziemas riepu montāžas izmaksas var būt atšķirīgas, tās atkarīgas no konkrētās automašīnas riepu un disku izmēriem un veidiem, kā arī no tā, vai plānojat ziemas riepas iegādāties jaunas, vai jums jau tās ir pieejamas. Šajā gadījumā cenas aprēķinātas atbilstoši automašīnu disku izmēram R16. Zemāk aplūkojamas cenas katrā no iepriekšminētajiem autoservisiem.

• “MMK Riepu serviss” filiāle Ziepniekkalnā – vidēji 40 – 50 eiro;

• “AC Customs” autoserviss Siguldā – 35 eiro;

• “RVT riepas” autoserviss Rīgā – 42 eiro;

• “Mārtiņa riepu serviss” Jelgavā – 30 eiro;

• “Riepu garāža” Juglā – sākot no 40 eiro.

Lai gan šobrīd vēl nav novērojams, ka rindas autoservisos uz riepu montāžas pakalpojumiem būtu pieaugušas, lai izvairītos no stresa un garām rindām, kas var rasties, kad vairums cilvēku steidz mainīt ziemas riepas, ir ieteicams laicīgi parūpēties par savu automašīnu un veikt riepu nomaiņu.