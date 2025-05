Ekrānuzņēmums no Youtube.com

"Simpsoni" to atkal ir izdarījuši – multfilmas fani pārliecināti par jaunu pravietojumu







“Simpsoni” atkal pareģojuši nākotni? Fani pārliecināti – multfilma paredzējusi jauno amerikāņu izcelsmes pāvestu jau pirms laba laika, ziņo ārvalstu mediji.

Slavenais animācijas seriāls “Simpsoni” jau sen tiek apspriests kā “nākotnes pravietis”, un, šķiet, ka šī spēja atkal ir apstiprinājusies.

Šoreiz daļa fanu ir pārliecināti, ka šovs paredzējis jaunā pāvesta Roberta Prevosta ievēlēšanu. Viņš, stādamies amatā, pieņēma Leona XIV vārdu.

Jāpiebilst, ka “Simpsoni” iepriekš jau precīzi “paredzējuši” Donalda Trampa nākšanu politikā un pat viņa prezidentūru, kā arī Īlona Maska iecelšanu valdības amatā.

Jaunais pāvests – Roberts Prevosts – tika ievēlēts par pāvestu pēc pāvesta Franciska nāves. Ievērības cienīgs ir fakts, ka Leons XIV ir pirmais Amerikas izcelsmes pāvests – viņš dzimis Čikāgā, Ilinoisas štatā. ASV prezidents Donalds Tramps šo faktu jau nodēvējis par “lielu godu”.

Un šeit velkamas paralēles ar “Simpsonu” 10. sezonas epizodi. Vairāki dedzīgi seriāla fani Reddit forumā norāda uz 10. sezonas epizodi “The Wizard of Evergreen Terrace”, kurā pareģota jaunā pāvesta dzimšanas vieta. Epizodē ziņu diktors Kents Brokmens saka: “Varas iestādes ziņo, ka pāvestu iespējams atpazīt pēc augstpapēžu sporta kurpēm un ārkārtīgi sliktās valodas.”

“Tā kā pāvests ir no Čikāgas, ideja par pāvestu ar augstpapēžu kurpēm un neticami sliktu valodu tagad tiek uzskatīta par oficiālu “Simpsonu” pareģojumu,” kāds rakstīja vietnē Reddit.

Citā epizodē – “The City of New York vs. Homer Simpson” – bārmenis Mo saka, ka draugu grupai vajadzīgs šoferis, un piebilst, ka to izvēlēsies tāpat kā pāvestu. Vēlāk epizodē izvēlētais šoferis Bārnijs atklāj, ka pazaudējis Homēra automašīnu, kamēr runājies Villanovas Universitātē. Tā ir tieši tā pati universitāte, kurā jaunais pāvests studējis jaunībā.

Sakrītība vai pravietojums? Grūti spriest, bet fani turpina meklēt pavedienus.