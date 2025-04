Ekrānuzņēmums no Youtube.com

Fakts, par kuru reti kurš domā: "Simpsonu" producents atklāj, kāpēc multfilmas varoņi ir dzelteni







„Simpsoni“ ir bijusi viena no visilgāk izrādītajām un populārākajām televīzijas multfilmām jau vairāk nekā 30 gadus. Līdz ar ilgstošo pastāvēšanu ir radušās daudzas teorijas par dažādiem multfilmas aspektiem, bet viena no biežāk uzdotajām un interesantākajām ir jautājums: kāpēc „Simpsonu“ varoņi ir dzelteni?

Ikviens ir redzējis „Simpsonus“ – tas ir viens no visvairāk skatītajiem animācijas seriāliem pasaulē. Mēs visi esam pieraduši pie dzeltenajiem Springfildas iedzīvotājiem. Bet kāpēc tieši dzeltenā krāsa? Tieši šo jautājumu bieži uzdod fani, un ir radījušās vairākas teorijas, lai to izskaidrotu. Taču tagad seriāla veidotāji ir nākuši klajā ar atbildi, atspēkojot vienu no populārākajiem pieņēmumiem.

Protams, internets ir pilns ar dažādām teorijām par to, kāpēc „Simpsoni“ ir dzelteni. Viens no populārākajiem mītiem, kas ir aprakstīts Wikipedia mājaslapā, apgalvo, ka varoņi ir dzelteni, jo 1989. gadā, kad seriāls pirmo reizi tika izlaists, nebija pieejams cits krāsas tonis. Tomēr šo teoriju ir noraidījuši paši seriāla veidotāji. Maiks Reiss, viens no „Simpsonu“ autoriem, savā grāmatā Springfilda Konfidenciāli: joki, noslēpumi un atklāti meli, kas izskanējuši. [„Springfield Confidential: Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing for The Simpsons“] atklāj patieso iemeslu dzeltenās krāsas izvēlei.

Tātad, teorija, ka dzeltenā krāsa tika izvēlēta tikai tāpēc, ka citas krāsas nebija pieejamas, ir maldīga. Maiks Reiss, viens no seriāla autoriem, skaidro, ka īstais iemesls ir pavisam cits un vienkāršs. Tā kā Bārtam, Līzai un Megijai nav skaidri iezīmēta matu līnija, šī krāsa tika izvēlēta apzināti, lai radītu atšķirīgu un viegli pamanāmu tēlu. Reiss savā grāmatā atklāj, ka dzeltenā krāsa tika izmantota gan ādas, gan matu tonim, radot vienotu un viegli atpazīstamu vizuālo tēlu, kas kļuva par „Simpsonu“ simbolu.