“Pasliktinās situācija arī mūsu reģionā!” Rajevs par karu un bumbu patvertnēm Latvijā Ieteikt







Rajevs kara sākumā teica, ka redzēsim pēc vairākām indikācijām, vai draudi no Krievijas puses palielinās arī mums. Šodien saņemtas ziņas no Lielbritānijas no armijas ģenerāļa sera Patika Sandersa, kurš pārņēma Lielbritānijas vispārējo armijas vadību, brīdināja savus karavīrus gatavoties atkal karot Eiropā, iespējamā Trešajā pasaules karā ar Krieviju.

Vai nav tā, ka Eiropas valstu vadītājiem ir zināmas kādas indikācijas, bet viņi publiski neko neatklāj, lai nesētu paniku sabiedrībā?

“Celt paniku nekad nevajag, vienmēr labāk mērķtiecīgi gatavoties sliktākajam scenārijam,” TV24 Speciālizlaidumā stāsta militārais analītiķis, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs un, lai gan norādīja, ka dailymail.com nav nopietns medijs, britu armija patiešām nopietni gatavojas karam.

Es Lielbritānijas armijas ģenerālim pilnīgi piekrītu, NATO spēkiem nopietni jāuztver draudi.

Boriss Džonsons savas vizītes laikā Zelenskim piedāvājis nosūtīt uz Ukrainu britu karavīrus, kuri četru mēnešu laikā varētu apmācītu 10 000 ukraiņu karavīru.

“Situācija pasliktinās arī mūsu reģionā, tas nenozīmē, ka rīt sāksies karš, bet mums ir ļoti daudz nepadarīto mājas darbu un šis ir īstais brīdis tos izpildīt!” militārais analītiķis teic.

Kā dažus no mājasdarbu piemēriem, Rajevs min mūsu armijas sagatavošanu un apmācīšanu, jaunas ieroču sistēmas nepieciešamību, gatavības līmeņa paaugstināšanu.

Jautājums, kas daudzus uztrauc – kur ir mūsu bumbu patvertnes, kas ar tām notiek.

“Es domāju, ka jau sen ir laiks no pārrunām un čīkstēšanas par to, ka viss ir privatizēts un pieder nezināmām privātpersonām, sākt rīkoties praktiski!” Rajevs aicina.