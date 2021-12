Skatītājs jautā: kāpēc nav statistikas par nāves gadījumiem pēc vakcinācijas? Ieteikt







Kāds televīzijas TV24 skatītājs jautā: kāpēc nav statistikas par nāves gadījumiem pēc vakcinācijas? Televīzijas TV24 raidījumā “Uz līnijas” uz jautājumu atbild Zaiga Kravale, PSKUS virsārste – pneimonoloģe.

“Es saprotu bažas. Ir daudz cilvēku, kas jautā šo jautājumu. Vienmēr ir jājautā un jāanalizē nāves iemesls,” sacīja Kravale.

Viņa pastāsta, ka mediķiem kopš pavasara, kad notika īpaši aktīva iedzīvotāju vakcinācija, jau ir izveidojusies zināma pieredze: “Izvērtēt pacienta, lai cik tas dramatiski neizklausītos, nāves risku no citām slimībām tuvāko mēnešu laikā pēc vakcinācijas. Lai nesanāk tā, ka mēs novakcinējam pacientu, kuram ir izplatīt vēzis, piemēram un viņš nomirst pēc nedēļas, bet viņš nenomirst no vakcīnas, bet viņš nomirst no vēža.”

Viņa norāda, ka šajā gadījumā nevar runāt vispārīgi.

“Mēs zinām, ka blakusparādības eksistē, mēs zinām, ka ļoti reti ir sastopamas nopietnas blakus parādības, mēs to zinām. Katrs gadījums tiek analizēts,” uzsver ārste.

Viņa stāsta, ka, ja ir nāves gadījums divu mēnešu laikā pēc vakcīnas saņemšanas, tad tas tiek rūpīgi analizēts un dokumentēts: “Tiek uzzināts par slimībām, blakus slimībām, medikamentiem, ko pacients lietojis. Pacientiem tiek veikta autopsija un analizēts, vai tas varētu būt saistīts ar vakcīnu vai nē.”

Kravale norāda, ka katrs gadījums ir ļoti individuāli jāskatās un atgādina, ka cilvēki mirst no dažādām slimībām.