"Mēs esam diezgan slima populācija!" Zavadska skaidro, kāpēc Latvijā tik liels mirušo skaits no Covid-19







Valstīs, kur ir līdzīgs vakcinācinēto skaits, nāvju gadījumu ir daudz mazāk. Kāpēc Latvijā tik daudzi no šī vīrusa mirst? Vai tam ir kāda saistība ar viltus sertifikātu daudzumu?

“Ir daudzi faktori, kas šos datus ietekmē, starp tiem viens noteikti ir arī viltus sertifikātu turētāji, bet noteikti, ja mēs paanalizējas sīkāk, kas ir šie cilvēki, kas ir bijuši pilnībā vakcinēti un miruši, tad tie ir cilvēki gados, vairāk vai mazāk ar blakus saslimšanām un nevajadzētu aizmirst, ka kopumā mūsu iedzīvotāji, jo īpaši vecāka gada gājuma grupās, nav ar labu izejas fonu. Mēs esam diezgan slima populācija, mūsu medicīnas sistēma, tagad jo īpaši, vairs nespēj glābt to, kam gadiem ilgi nav pievērsta uzmanība,” TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbild Dace Zavadska, Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja.

Viņa skaidro, ka jau iepriekš mediķi ir teikuši, ka būs jāsāk šķirot pacientus un ne visiem varēs sniegt palīdzību.

“Ļoti daudzi cilvēki nonāks stacionārā jau galēji sliktos stāvokļos,” Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja teic.

Jau ziņots, ka, piemēram, oktobrī no jauna atklāti kopumā 60 848 Covid-19 gadījumi, no kuriem 46 363 jeb 76,2% cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, bet 14 485 jeb 23,8% bija vakcinēti, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati par oktobri.

No oktobrī 533 mirušajiem cilvēkiem, kas bija inficējušies ar Covid-19, 466 jeb 87,4% nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vēl nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 67 jeb 12,6% bija pabeiguši vakcinācijas kursu. No šīm personām divas bija vecumā zem 49 gadiem, sešas – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, deviņas – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 20 – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 28 – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divas – vecumā no 90 līdz 99 gadiem. SPKC norāda, ka visos gadījumos mirušajām personām bija viena vai vairākas blakus slimības.

SPKC aprēķinātais nāves gadījumu biežuma salīdzinājums vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū liecina, ka nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem nāves risks Covid-19 infekcijas gadījumā bijis 6,1 reizi augstāks nekā pilnībā vakcinētiem cilvēkiem.

Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska uzsver, ka ne visās vecuma grupās un ne visās veselības grupās vakcīna spēs sasniegt savu optimālo un maksimālo aizsardzības spēju, bet vakcīna vienalga atvieglos slimības gaitu tiem, kas vakcinējušies un tomēr nonākuši stacionārā.

Analizējot no Covid-19 mirušo vakcinēto personu sadalījumu, 23 bija vakcinējušies ar “AstraZeneca” (visbiežāk jūnijā), 20 – ar “Pfizer”/”BioNTech” (visbiežāk septembrī), 19 – ar “Johnson&Johnson” (visbiežāk oktobrī) un pieci – ar “Moderna” (visbiežāk jūnijā). SPKC norāda, ka šie dati ir orientējoši, jo skaitļi statistiski nav lieli un vakcinēto personu grupas ar katru vakcīnu nav vienādas pēc vecuma un veselības stāvokļa.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Toksikoloģijas sepses klīnikas vadītājs, ārsts anesteziologs, reanimatologs Oļegs Šuba stāsta, ka no pieredzes vērojams, ka pacientiem, kas mirst no Covid-19 kā pamatdiagnozes, pamatā ir plaušu bojājumi vai komplikācijas, ko radījusi Covid-19 infekcija. “Savukārt pacienti, kuru nāves pamatcēlonis nav Covid-19, primārais nāves cēlonis ir blakusslimības, kas ir hroniskas vai pasliktinās uz Covid-19 fona – cukura diabēts, insults, hroniskās plaušu slimības, dominē pacienti ar lieko svaru,” skaidro mediķis.

SPKC atzīmē, ka vakcinācija pret Covid-19 ir efektīvs infekcijas kontroles līdzeklis, kas samazina kopējo saslimstību, sevišķi novērš smagu Covid-19 slimības gaitu, līdz ar to mazina hospitalizācijas biežumu un mirstību. Tomēr ne visiem cilvēkiem vakcīnas izraisa vienādi augstu aizsardzību.

Turpinoties Covid-19 izplatībai pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, infekcija biežāk skar arī vakcinētos cilvēkus. Tāpēc, pieaugot vakcinēto skaitam, kopējā saslimstībā matemātiski pieaug arī infekcijas gadījumu īpatsvars vakcinētajiem cilvēkiem. Tomēr saslimšanas risks nevakcinētajiem cilvēkiem joprojām, pēc SPKC paustā, ir ievērojami lielāks, salīdzinot infekcijas biežumu vakcinēto un nevakcinēto cilvēku grupā.

Tā piemērām, oktobrī Latvijā nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Covid-19 infekcija konstatēta 2,9 reizes biežāk nekā pilnībā vakcinētiem, salīdzinot saslimstības intensitāti vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū. Turklāt vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā, hospitalizāciju un mirstību.