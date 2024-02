Mums ir briesmīgi kaļķains ūdens! Kā to likvidēt? “Centimetrs nedēļā, nu, tas ir par daudz!” Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs interesējās par to, ko iesākt, ja mājās ir kaļķains ūdens: “Mēs te no Rembates. Tāds jautājums. Mums ir briesmīgi liels kaļķūdens! Kaļķis tāds, ka tējkanna pa nedēļu novārās puscentimetrā. Kā veselībai, ko darīt, kā to likvidēt?”

Uz skatītāja jautājumu atbildēja SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta direktors Gatis Krauze: “Droši vien ir jāvēršas pie attiecīgiem uzņēmējiem, kas piegādā filtrus, ar kuriem atfiltrēt šo ūdeni. Bet nevajadzētu aiziet galējībās! Ir dažādas minerālvielas, kas ir dzeramajā ūdenī un mums organismam ir vajadzīgas.”

“Protams, ja ir tik ļoti kaļķains, ka centimetrs nedēļā, nu, tas ir par daudz,” secināja Krauze, liekot noprast, ka tad šis jautājums ir patiesi jārisina kopā ar speciālistiem.

Kā zināms, tad kaļķakmeni veido ūdenī izšķīduši minerāli. Brūnais nosēdums bojā trauka izskatu, rada piemaisījumus ūdenim, ko lietojam uzturā, elektriskajām tējkannām palielina enerģijas patēriņu un saīsina to mūžu. Jo biezāka nosēdumu kārta klāj tējkannas sildelementu, jo ilgāks laiks nepieciešams, lai uzvārītu ūdeni.

Pavisam plānu kaļķakmens kārtiņu var mēģināt notīrīt, ūdenim pievienojot galda etiķi (esenci ne!) vai citronskābi. Skābajam šķidrumam ļauj reaģēt vairākas stundas vai pat dienu. Pēc tam trauku izskalo, piepilda ar tīru ūdeni un uzvāra.

Salīdzinājumā ar rūpnieciski ražoto atkaļķotāju izmantošanu šī metode ir mazāk efektīva. Kādā veidā vēl var atbrīvoties no kaļķakmens tējkanā un citos sadzīves traukos, lasi portālā LA.LV ŠEIT.