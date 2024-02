“Mums būtu jāpavada ilgs laiks mazmājiņā…” Eksperts skaidro, kādēļ Rīgā šobrīd veic profilaktisko ūdens hlorēšanu Ieteikt







“Profilaksei divas reizes gadā būtu vēlams dezinficēt ūdensvadu sistēmu. Ja mēs rīkotos tikai tad, kad ir jau iestājušās sekas, tad tas būtu jau diezgan bēdīgi,” tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” norādīja SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta direktors Gatis Krauze, skaidrojot, kāpēc šonedēļ Rīgā no 6.līdz 9.februārim notiek ūdensvada tīklu profilaktiskā dezinficēšana jeb hlorēšana.

“Mūsu klienti – ūdens patērētāji – Rīgas pilsētā ir pāri pa 600 tūkstošiem. Es nestādos priekšā, kas tad būtu, ja būtu kāda nelaime. Attiecīgi – vai nu mums būtu jāpavada ilgs laiks mazmājiņā, vai vēl kaut kas…Tāpēc šie pasākumi ir profilaktiski, lai mēs jau apsteigtu šos notikumus un attiecīgi dezinficējam tīklu. Tas nav pasaules gals, tā ir vienkārši pāris dienas pacietība un viss notiek!” tā skaidroja SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta direktors Krauze par ūdens hlorēšanu.

Tātad – šobrīd, kad notiek hlorēšana, to ūdeni var lietot uzturā, tikai jāuzvāra pirms tam? “Protams! Ja jūs jūtat, ka šī hlora smarža ir stipra, tad, protams, vajag to izvēdināt vai ieliet jau krūzē pirms lietošanas, vār vārīt. Mēs paši saprotam, ka ejot dušā, neviens jau to nevārīs, jūs to lietojat tāpat…Tie cilvēki, kas iet uz peldbaseinu, viņi arī tur izjūt to pašu hlora smaržu,” sacīja Krauze.

Vai ir iespējams, ka kaut kur tā hlora koncentrācija ūdenī ir augstāka, nekā cilvēkam būtu vēlams lietot uzturā? Uz šo jautājumu “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta direktors atteica, sakot: “Tik lielu koncentrāciju mēs nepielietojam dezinfekcijas laikā.”

Kā jau ziņots, tad no otrdienas, 6. februāra, līdz piektdienai, 9. februārim, visā Latvijas galvaspilsētā plānota Rīgas ūdensvada tīklu profilaktiskā dezinficēšana jeb hlorēšana. “Rīgas ūdens” informācijā teikts – lai gan veselībai draudus tas nerada, ūdensvadu dezinficēšanas laikā un arī 24 stundas pēc tās uzturā ieteicams lietot vārītu ūdeni.

“Saimnieciskiem darbiem ūdeni var droši lietot arī bez novārīšanas. Mājdzīvniekiem, putniem, zivtiņām u.c. paredzēto ūdeni pirms došanas lietošanai ieteicams nostādināt, tāpat nepieciešams rīkoties arī telpaugu laistīšanas gadījumos. Ūdensvadu dezinficēšanas laikā krāna ūdens iegūst nepatīkamu aromātu, un tam var būt arī neliela hlora piegarša, taču šī viela dezinfekcijas nolūkos izmantojamajos daudzumos nav veselībai kaitīga vai bīstama. “Rīgas ūdens” situāciju nepārtraukti monitorēs, rūpīgi sekojot hlora koncentrācijai ūdenī,” tā klientus informēja “Rīgas ūdens” pārstāvji.

Ūdensvada tīklu dezinficēšana profilaktiskos nolūkos ir ieteicams veikt ne retāk kā reizi divos gados – gan pēc vietējo ekspertu, gan pēc Pasaules veselības organizācijas ekspertu atzinumiem, tā ir prioritāra un nepieciešama dzeramā ūdens apstrāde tā nemainīgi augstas kvalitātes nodrošināšanai. “Rīgā pēdējoreiz visaptveroša ūdensvada tīklu dezinficēšana notikusi 2022. gada septembrī,” tā informēja “Rīgas ūdens”. Plašāk variet lasīt ŠEIT.

LA.LV Aptauja Vai Tu esi pamanījis, ka Rīgā šonedēļ veic ūdens hlorēšanu? Jā!

Nē!

Nezinu.

Grūti teikt - nevaru saprast, vai jau tas paveikts vai nē?!

Nedzīvoju Rīgā.

Cits variants.

Man nav viedokļa. Padalies ar rezultātiem