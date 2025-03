Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Rīgas pilsētas tiesa šodien kādam skinhedam par uzbrukumu Indijas pilsonim piesprieda cietumsodu uz vienu gadu, kā arī probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Spriedums gan vēl nav stājies spēkā, un to varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Publiski pieejamā informācija tiesu kalendārā liecina, ka lietā apsūdzēts Ivans Rudenko.

Iepriekš Rīgas pilsētas tiesa diviem citiem skinhediem par uzbrukumu Kamerūnas pilsonim piesprieda nosacītu cietumsodu un probācijas uzraudzību.

Rīgas Austrumu prokuratūras kopumā nodevusi Rīgas pilsētas tiesai divas krimināllietas pret trīs personām, kuras personu grupā izdarīja darbības, kas vērstas uz rasu naida un nesaticības izraisīšanu, kas saistītas ar vardarbību. Viena no apsūdzētajām personām ir nepilngadīga.

Atbilstoši apsūdzībām jaunieši, kuri sevi pozicionē kā piederīgus pie skinhedu (skūtgalvju) subkultūras, 2023.gada 19.martā Rīgas centrā, būdami naidīgi noskaņoti pret citu rasu cilvēkiem, uzbruka divām personām, kuras kā velokurjeri sniedza ēdienu piegādes pakalpojumus.

Divi no apsūdzētajiem jauniešiem, no kuriem viens ir nepilngadīgs, uzbruka Kamerūnas pilsonim, kuram mēģināja sist, kā arī ar kājām spēra pa cietušā velosipēdu, kā rezultātā cietušais no velosipēda nokrita.

Pāris stundas vēlāk trešais apsūdzētais jaunietis kopā ar vēl citu jaunieti, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, uzbruka Indijas pilsonim, iesitot viņam, kurš sitiena rezultātā nokrita no velosipēda, pēc kā viņam sejā iepūta piparu gāzi.

Par iepriekš minēto noziegumu izdarīšanu paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Visi trīs apsūdzētie jaunieši savu vainu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā ir atzinuši pilnībā. Izmeklēšanas laikā viņi liecināja, ka uzbrukumus viņi veica rasistisku motīvu dēļ, jo viņiem nepatīk tumšādaini cilvēki.

Rīgas pilsētas tiesa izskatīja krimināllietu par uzbrukumu Kamerūnas pilsonim. Vienu jaunieti tiesa sodīja ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu, nosakot to nosacīti ar pārbaudes laiku uz trīs gadiem un ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Šis jaunietis jau iepriekš ir sodīts par narkotisku vielu neatļautu glabāšanu.

Savukārt otru jaunieti, kurš ir nepilngadīgs, tiesa sodīja ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.

Šis spriedums nav stājies spēkā un ir pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā, kura lietu rakstveida procesā slēgtā procesā plāno skatīt 11.martā.