Nesen jau vēstījām par kādu sirdi plosošu ierakstu sociālajos tīklos, kurā kāda mamma dalījās savās pārdomās par pārdzīvoto, palaižot dēlu bērnudārza gaitās. Taču mūsu uzmanību piesaistījis vēl kāds līdzīgs stāsts.

Šoreiz kāda sieviete sociālo mediju platformā “X” dalījusies novērojumos pirmo reizi aizvedot savu dēlu uz dejošanas nodarbību. Pieredzētais licis saprast, ka tā būs bijusi arī pēdējā reize konkrētajā vietā. Kāpēc tā? Skolotāju attieksmes dēļ.

Kāda sieviete raksta: “Var jau būt, ka es kaut ko nesaprotu, bet šodien bija interesanta pieredze. Pirmo reizi aizvedu dēlu uz dejošanas nodarbību. Viss forši, mūs sagaida utt. Tad iegājām iekšā telpā, kur visi pulcējās. Pēc brīža atnāca skolotājas, pateica, ka bērni iet augšā, vecāki paliek lejā.

Es, protams, šim ne pārāk piekritu un gāju augšā līdzi, jo bērns bija svešā vietā, ar svešiem cilvēkiem, kaut kur tā viņu paņem un aizved, man nelikās pieņemami. Redzēju arī, kā vienu mazu raudošu puiku mamma ar varu iegrūda pa durvīm, bet tas ir vēl cits stāsts.

Viņš nebija vienīgais raudātājs. Tad skolotāja vienu no raudošajiem rāva aiz rokām, lai nāk bariņā dejot. Viņš, protams, pretojās un negribēja. Mans puika aizgāja, viss ok. Pēc tam raudošais mazais viens pats stāvēja, skuma. Pajautāju, vai grib samīļoties, viņš apstiprinoši pamāja ar galvu, atnāca samīļoties. Nabaga bērns jau viss trīcēja, bija aukstām rokām. Pēc tam nomierinājās un tā arī nosēdēja man blakus.

Tad sākās vēl viena daļa, kurai es nebiju gatava. Skolotājas skaļi runāja par bērniem, kurš ir derīgs un kurš ne.

Tāda sajūta, ka viņām pretī bija nevis personības, bet kaut kāds materiāls, no kura kaut kas pēc tam jāuztaisa. Protams, ticu, ka ne visi būs dejotāji, bet man šķiet, ka to var darīt kaut kā ētiskāk, pieklājīgāk.

Neviena no skolotājām pat nenosauca savu vārdu, kur nu vēl bērniem bija iespēja vienam ar otru iepazīties, un vēl citi sarkanie karogi, par kuriem man bija pārsteigums, ka tādas lietas mūsu laikos notiek.

Var jau būt, ka es kaut ko nesaprotu no mākslas un no talantiem, bet man kaut kā šķiet, ka cieņpilnu attieksmi un komunikāciju neviens nav atcēlis. Arī pret bērnu.

Viena pozitīvā lieta – bija ļoti jauka palīgskolotāja, vismaz komunikācija no viņas puses šķita pieņemama. Nu tā kaut kā.”

Kāda cita “X” lietotāja rakstīja, ka “diemžēl, par daudziem pulciņiem, īpaši tiem, kuri piedalās skatēs/sacensībās ir dzirdēti līdzīgi stāsti. It kā saprotu, disciplīnu vagag, bet neticu, ka efektīvākā metode ir necilvēcīga stingrība.”

Uz ierakstu reaģējusi arī kāda trenere, kuru strādā ar bērniem. Viņa raksta: “Man žēl dzirdēt, ka šāda attieksme ir no pedagogiem. Pati esmu trenere un visu laiku ar bērniem runāju par savstarpējo cieņu, par to cik svarīga ir komunikācija. Nesen sāku trenēt arī b/d vecuma bērnus. Bija meitenenīte, kura nevarēja attiet no mammas… Ļāvām pasēdēt mammai klēpī un pavērot pirmo treniņu, ik pa laikam paņēma rokās kādu inventāru. Un treniņa beigās pateica- tiekamies ceturtdien. Smaidot aizgāja mājās. Katram bērnam ir savs adaptācijas temps un tas ir jārespektē. Lai izdodas atrast savus sirds pedagogus!”

Ļāvām pasēdēt mammai klēpī un pavērot pirmo treniņu, ik pa laikam paņēma rokās kādu inventāru. Un treniņa beigās pateica- tiekamies ceturtdien. Smaidot aizgāja mājās.

Katram bērnam ir savs adaptācijas temps un tas ir jārespektē.

Savukārt cits “X” lietotājs pauda pārliecību, ka vecākiem bērnu nodarbībās nav jāpiedalās. “Vecāki bērnu nodarbībās nepiedalās. Zālē vietas maz, visas sarunas dzirdamas, novērš bērna uzmanību. Ja ir vēlme vērot nodarbības no malas, jāiet uz tādām, kas notiek ārā. Piemēram, Futbols vai BMX.”

Vecāki bērnu nodarbībās nepiedalās.

Zālē vietas maz, visas sarunas dzirdamas, novērš bērna uzmanību.

Lūk, vēl citi viedokļi!

Vecāki novērš bērnu uzmanību. Skolotājiem/treneriem ir grūti strādāt ar bērniem.

