Foto. pexels/com/ Edwin Rucci

Skudriņu laiks ir klāt – tās ir virtuvē, istabā un visos stūros! Padomi, kā vienkārši atbrīvoties no tām Ieteikt







Visbiežāk skudras mājā parādās tīrības noteikumu neievērošanas dēļ. Šie kukaiņi iedalās divos veidos – faraonu un brūnās skudras. Pirmās nevar iztikt bez cilvēka, otrās – var, tāpēc dzīvo neapdzīvotās telpās un dodas uz dzīvokli pēc pārtikas. Kā atbrīvoties no skudrām neatkarīgi no to veida?

Reklāma Reklāma

Kāpēc borskābe ir tik populāra pret skudrām?

Šo līdzekli pret skudrām izmanto no senākiem laikiem teju gandrīz visi mājās – pirmkārt, to var viegli iegādāties, un, otrkārt, skudrām bēdīgi slaveno borskābi ir ļoti vienkārši pagatavot – proporcijas var izmērīt “ar aci”, un sastāvdaļas ir noteikti pieejamas jebkurā ledusskapī.

Ideja ir sajaukt 100 ml skābes ar divām ēdamkarotēm cukura un visu iemaisīt 100 ml ūdens. Daudzi izmanto vēl vienkāršāku iespēju – 2 vārīti olu dzeltenumi + 10 g borskābes. Otrajā gadījumā ēsmu nepieciešams sarullēt bumbiņās un novietot pa virtuvi un gaidīt, kamēr skudras to apēdīs – borskābe iznīcinās kukaiņa gremošanas sistēmu un tas aizies bojā.

Šis līdzeklis pret skudrām mājās agrāk bija ļoti efektīvs, taču tagad daudzas mājsaimnieces sūdzas par rezultātu trūkumu. Iespējams, ka kukaiņi attīstās un iegūst imunitāti, vai arī pati borskābe ir zaudējusi kvalitāti.

Kā citos veidos atbrīvoties no skudrām mājās

Ikviens var iet un iegādāties jebkuru želeju, kukaiņu slazdu – skudru inde katrai gaumei un krāsai tiek pārdota būvmateriālu veikalos. Tomēr tautas līdzekļi pret skudrām mājās ir pierādījuši sevi ne sliktāk kā “ķīmija”:

Etiķis – ielejiet produktu skudru ligzdā, lai nogalinātu karalieni un kāpurus, kā arī apstrādājiet visas mājas virsmas ar etiķi (tādā veidā skudras zaudēs savas pēdas un aizies, meklējot pievilcīgākus dzīves apstākļus).

Krustnagliņu, kanēļa, vērmeles, lavandas ēteriskās eļļas – iemērc tajā nelielus auduma gabaliņus un novieto tos dažādās dzīvokļa vietās, kur pamanītas skudras.

Soda – sajauc ar cukuru un ūdeni, ielej vairākos traukos un novieto pa dzīvokli. Ja skudras dzer šo kārumu, tās iet bojā ķīmiskas reakcijas dēļ organismā.

Ķiploki un asie pipari – izbārstiet šo garšvielu gabaliņus pa dzīvokli un periodiski berzējiet ar tiem problemātiskās, grūti sasniedzamās vietas, kur ved skudru ceļi.

Pilnīgi visu metožu loģika, kas iesaka, kā privātmājā vai dzīvoklī atbrīvoties no skudrām, ir bloķēt kukaiņu feromonu aromātu ar citu smaku, kā arī iznīcināt ligzdu.