Slaidiņš: Izskatās, ka Baltkrievija sāk palikt par būtisku problēmu Ukrainai







Donbass nav vienīgā Ukrainas problēma, izskatās, ka Baltkrievija arī sāk palikt par Ukrainas problēmu. Ir informācija, ka krievija no 15. novembra līdz decembrim plāno Baltkrievijā ievest līdz 90 000 cilvēku, kas ir pietiekams grupējums, lai veuiktu uzbrukuma operācijas, tā TV24 raidījumam “Speciālizlaidums” sacīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Kāpēc tik liels skaits – turēt šādu cilvēku skaitu vienkārši nav izdevīgi. Tas ir jābaro, jāuztur, negribētos ticēt, ka šis cilvēku skaits tur atradīsies vienkārši tāpat tur, stāsta Slaidiņš.





















































Hersona 2022. gada novembrī

“Ir pienākusi informācija no ukraiņu izlūkdienestiem, ka uzbrukums no Baltkrievijas puses varētu būt no 15.decembra līdz Ziemassvētkiem, kas gan arī vēl nav akmenī cirsts.”

Nepārtraukti Baltkrievijā nākot iekšā IL lidmašīnas ar militāro ekipējumu, munīciju, kaujas tehniku un izved pretgaisa raķetes, notiek dažādas krievu aktivitātes, kas ir būtiski pieaugušas.

Brestes apgabalā, kur ir daudz Krievijas spēku apakšvienību, esot saspīlējums starp krievu un vietējiem spēkiem. Slaidiņš to skaidro, ka šis apgabals ir vairāk vēsturiski saistīts ar Poliju, tur pienāk informācija no Eiropas, tur ir pret Lukašenko varu un nav nekāds brīnums, ka tur varētu būt kādi saspīlējumi, tā Slaidiņš.