Atkal tiek skandināts par bioloģiskajām laboratorijām un kaujas odiem, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Krievijas aizsardzības ministrija publicējusi svaigu informāciju par pierādījumiem, kas it kā iegūti kaujas laukā. Viņi norāda, ka ASV speciāli gatavojušies izmantot preperātus pret Āfrikas valstīm. Iepriekš krievu propaganda ziņoja par preperātiem, kas speciāli izstrādāti slāvu etnosam un kurus pārnēsā odi, putni un sikspārņi, viņš stāsta.

Te jau nav runa par loģiku, te ir runa par to, kā to pasniegt. J.Slaidiņš pastāsta, ka viņi pat publicējuši karti, kur it kā ir šīs laboratorijas, lai gan kaujas tajās vietās nav bijušas jau sen. Viņš uzsver, ka nezina, kas tie par papīriem un pierādījumiem ir, taču ir pārliecināts, ka to nevar uztvert nopietni.

Iedomājies, sēž Vaņa Tambovā, to skatās un viņam ir mati taisni – tagad nāks kaujas odi un fledermauši lidos un kas tik nē, J.Slaidiņš ironizē.

Jau iepriekš ziņojām, ka paranoiskie Krievijas politiķi baidās, ka Amerika apmāca ģenētiski modificētus odus, lai uzbruktu Maskavai, vēsta izdevums “The Sun”.

Kremļa deputāti uzskata, ka ASV zinātnieki strādā pie tā, kā inficēt kukaiņus ar slepkavnieciskiem vīrusiem, kas pēc tam, kā viņi apgalvo, palaistu uz Krievijas galvaspilsētu, inficējot miljoniem cilvēku.

Tā paziņojusi Krievijas parlamenta vicespīkere Irina Jarovaja, apgalvojot, ka šim projektam dots nosaukums “Allied Insects”, taujājot, kā Krievija plāno rīkoties un identificēt šādus gadījumus.

Kad tīmeklī parādījās video, kurā pilnā nopietnībā tiek apspriesti ASV “kaujas odu”, iespējamie, uzbrukumi, komentētāji metās izsmiet Krievijas deputātus.

Kāds lietotājs rakstīja: “Divas lietas ir bezgalīgas – Visums un krievu idiotisms.”