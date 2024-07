Toreckas sektorā notiek kaujas par Ņujorku un ukraiņi cieš smagus zaudējumus Ieteikt







“Toreckas sektorā jau bijušas 30 sadursmes, izskatās, ka krievi izdara spiedienu uz Ņujorku, Ukrainas puse gan pagaidām vēl neziņo, bet izskatās, ka sākusies kauja par šo apdzīvoto vietu, ciemu,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Reklāma Reklāma

“Ukrainas informatīvajā telpā ir ziņas, ka spēki, kuri aizsargāja šo teritoriju, cietuši smagus zaudējumus, tāpēc krieviem izdevies, masīvi bombardējot, pietuvoties tuvāk Toreckai, kuru no šīs puses arī tālāk centīsies apņemt,” viņš norāda.

Jau ziņots, ka, paralēli pārējām kaujām, bojāgājušo skaits Kijivā pēc Krievijas pirmdien veiktajiem raķešu triecieniem pieaudzis līdz 32, otrdien paziņojis Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienests.

Glābšanas darbi Kijivas bērnu slimnīcas “Ohmatdet” teritorijā ir beigušies. Krievijas uzbrukuma rezultātā šajā vietā gāja bojā divi cilvēki un 32 tika ievainoti, ziņo Ukrainas amatpersonas.

Kijevas mērs Vitālijs Kļičko šorīt pavēstīja, ka galvaspilsētas Ševčenko rajonā no kāda nama gruvešiem izcelti trīs sieviešu līķi. Vēlāk tika paziņots, ka atrasts vēl kāda bērna līķis. Līdz ar to vakardienas uzbrukumā Kijivai gājuši bojā kopumā 32 cilvēki un 117 ir ievainoti, no kuriem 57 cilvēki ir hospitalizēti. Piecu cietušo stāvoklis ir smags.

Kļičko pavēstīja, ka 94 bērni no slimnīcas “Ohmatdet” pārvesti uz citām medicīnas iestādēm. Astoņi no viņiem guvuši ievainojumus pirmdienas raķešu triecienā ievainoti.

Ukrainas amatpersonas paziņojušas, ka Krievija vakar raidīja 38 spārnotās un ballistiskās raķetes, no kurām ukraiņu zenītartilēristiem 30 izdevās notriekt.

Apšaudē tika nodarīti postījumi vairāk nekā 50 civilajiem objektiem, tajā skaitā dzīvojamajām mājām, kādai biroju ēkai un divām medicīniskajām iestādēm, tostarp Kijivas bērnu slimnīcai “Ohmatdet”, pavēstīja Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Dņipropetrovskas apgabalā krievi noslepkavoja 14 cilvēkus, tai skaitā vienu Dņipro pilsētā un desmit Zelenska dzimtajā Krivijrihā, bet Pokrovskā – trīs cilvēkus.