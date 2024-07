Slaidiņš: “Ukraiņi ar milzīgu resursu iesaisti ir spiesti aizstāvēties, jo krievi nešauj ar zirņiem – viņiem pieder iniciatīva” Ieteikt







“Astoņus mēnešus Ukraina atrodas stratēģiskā aizsardzībā visos frontes sektoros. Krieviem, protams, pieder iniciatīva un viņi to centīsies neizlaist no rokām. Un pašlaik runāt par stratēģisku uzbrukumu no Ukrainas puses, man liekas, ir diezgan bezatbildīgi,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, komentējot pagājušajā gadā īstenoto pretuzbrukumu un kopējo situāciju kara plosītajā Ukrainā.

Reklāma Reklāma

“Redzam, ka viņi ar milzīgu resursu iesaisti ir spiesti aizstāvēties, jo krievi nešauj ar zirņiem – tas ir skaidrs, un viņiem pieder šī iniciatīva! Un apgalvot, ka Krievija šobrīd pilnībā zaudē savas kaujas spējas arī nevar. Mēs redzam, ka tur nav tehnika, bet ir aviācija un dzīvais spēks. Tehniku arī viņi sakasa… Nu ta kā teikt, ka krieviem viss ir gluži slikti, arī nevar. Nav kvalitātes, bet kvantitāte gan joprojām ir,” komentēja NBS majors Slaidiņš, runājot par Krievijas bruņoto spēku spējām.

Slaidiņš vērsa uzmanību, ka Ziemeļkoreja un Irāna ir devusi Krievijai pietiekami daudz, lai “stutētu šo Krievijas militāro kapacitāti ar lādiņiem un droniem”. Tāpat arī Ķīna devusi Krievijai komponentus, kas vajadzīgi militārajā ražošanā. “Krievi taktiku nemaina – kur iespējams, tur viņi cenšas ieķerties Ukrainas aizsardzībā, turpina līst uz priekšu metru pa metram. Kamēr neatradīs īsti pretdarbību, iesitot viņiem [krieviem] tur, kur visvairāk sāp, būs ļoti grūti… Viņi uzbruks viennozīmīgi,” pārliecināts ir Slaidiņš.

Savukārt par Krievijas armijas “operacionāliem, stratēģiskiem panākumiem” šobrīd arī neesot pamata runāt. “Tas, kas viss notiek frontē, tie visi ir taktiska līmeņa panākumi,” sacīja NBS majors Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.