Slavenības aicina – izmēģini jaunos Samsung Galaxy Fold7 un Flip7 un brauc ar panorāmas ratu bez maksas







No 25. jūlija Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti izmantot Samsung un Google dāvāto iespēju doties bezmaksas izbraucienā ar Rīgas panorāmas ratu Riga Rise. Pirmie interesenti, tostarp Samsung vēstneši Dāvis Dudelis un Lotanna, jau to izmēģinājuši un iesaka ikvienam gan iepazīties ar pasaulē plānākajiem un vieglākajiem salokāmajiem Galaxy Fold7 un Flip7 viedtālruņiem, gan izbaudīt elpu aizraujošu braucienu panorāmas ratā pilnīgi bez maksas. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam.

Slavenības izbauda skatu uz Rīgu no 65 m augstā panorāmas rata

“Brauciens Riga Rise ir kā neliels ceļojums virs pilsētas – vēl nebiju redzējis Rīgu no tāda skatu punkta, tāpēc nevarēju noturēt telefonu kabatā un gribējās iemūžināt skatu uz visām pusēm. Neiztiku arī bez selfijiem, lai parādītu – es biju tur augšā! Jaunais Galaxy Fold7 bija lielisks ceļabiedrs šajā izbraucienā – kamera ir neticami kvalitatīva un Gemini palīgs pastāsta par visu ko redzi,” saka uzņēmējs Dāvis Dudelis.

Digitālā satura veidotāja Lotanna izbaudīja braucienu Rīgas panorāmas ratā un ar Galaxy Fold7 iemūžināja to iespaidīgās bildēs un video: “Tas, ka vari saņemt šādu braucienu dāvanā, vien jau ir forši, bet, kad pievieno iespēju izmēģināt Galaxy Fold7, tas kļūst par īstu digitālo piedzīvojumu. Tā iekšējais ekrāns ir pārsteidzoši plašs – tas ļauj pārskatīt un rediģēt uzņemtās fotogrāfijas jaunā līmenī.”

Ikvienam ir iespēja izmēģināt jaunās Samsung ierīces un izbraukt panorāmas ratā bez maksas

No 25. jūlija ikviens Riga Rise panorāmas rata apmeklētājs īpašajās Samsung aktivitāšu zonās varēs izmēģināt jaunos Galaxy Fold7 un Galaxy Flip7 salokāmos viedtālruņus, kā arī pārliecināties, kā mūsu ikdienu var atvieglot mākslīgā intelekta asistents Google Gemini. Izpildot trīs vienkāršus uzdevumus, ikviens varēs saņemt dāvanā braucienu panorāmas ratā, lai, paceļoties elpu aizraujošā 65 metru augstumā, izbaudītu vēl neredzētu skatu uz Rīgu.

Samsung īpašās aktivitātes būs pieejamas katru nedēļu no ceturtdienas līdz svētdienai laika posmā no 25. jūlija līdz 10. augustam. Tās darbosies no plkst. 16.00 līdz 20.00, savukārt svētdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00. Bezmaksas braucienu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām neatlikt Riga Rise apmeklējumu uz pēdējo brīdi, lai tiktu pie kārotās iespējas iepazīties ar pasaulē plānākajiem un jaudīgākajiem viedtālruņiem, kā arī apskatīt Rīgu no augšas.

“Tehnoloģijām ir jāiedvesmo – gan rīcībā, gan domāšanā,” uzsver Samsung korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijā Līga Bite. “Mūsu mērķis ir mudināt cilvēkus paskatīties uz pasauli no jaunas perspektīvas. Tieši tāpēc dāvinām ikvienam interesantam iespēju izbraukt ar Riga Rise – panorāmas ratu, kas ļauj ieraudzīt pilsētu no jauna leņķa. Arī mūsu jaunās atveramās ierīces ir radītas, lai palīdzētu cilvēkiem atvērt jaunus apvāršņus – gan burtiski, gan digitāli.”

Jaunākās Samsung ierīces vēl ērtākai un veselīgākai ikdienai

No 25. jūlija tirdzniecībā ir pieejamas jaunās Samsung ierīces: Galaxy Fold7 un Flip7 viedtālruņi, kā arī Watch8 sērijas viedpulksteņi. Galaxy Fold7 ir līdz šim vieglākais un plānākais salokāmais viedtālrunis, kas ļauj to izmantot un nēsāt līdzi tikpat ērti kā tradicionālos viedtālruņus, tajā pašā laikā nodrošinot lietošanas daudzveidību un jaudu, ko sniedz atvērts ekrāns. Viedtālrunis aprīkots ar profesionālas klases kamerām, uzlabotām attēlu un video apstrādes iespējām, turklāt mākslīgā intelekta rīki ļauj lietotājiem ērti rediģēt saturu tieši ierīcē vai ar Gemini Live palīdzību uzzināt visu nepieciešamo vai saņemt vērtīgus ieteikumus.

Otrs jaunākais viedtālrunis Galaxy Flip7, kas paredzēts tiem, kas vēlas maksimālu viedtālruņa funkcionalitāti, saglabājot kustības brīvību. Tas kļuvis plānāks un izturīgāks, tajā pašā laikā aprīkots ar jaudīgākām satura apstrādes iespējām, lai iegūtu augstākās klases foto un video jebkurā diennakts laikā, labāko pašportretu kameru un uzlabotu FlexWindow, kas kopā ar mākslīgā intelekta Galaxy AI palīdzību ļauj paveikt daudzus ikdienas uzdevumus tieši ārējā ekrānā, izmantojot tikai balsi.

Savukārt jaunie Galaxy Watch8 sērijas viedpulksteņi ne tikai kļuvuši plānāki un ērtāki, bet aprīkoti arī ar uzlabotiem sensoriem un mākslīgā intelekta atbalstu, kas palīdz precīzāk, detalizētāk un vieglāk sekot līdzi savai veselībai. Ieviestas jaunas miega tehnoloģijas, kas palīdz izveidot labākus gulēšanas paradumus un pat atpazīt miega apnoju, tāpat viedpulkstenis brīdina par pārlieku lielu stresa līmeni, analizē sirds-asinsvadu sistēmas darbību un ir aprīkots arī ar mākslīgā intelekta vadītām funkcijām, kas dod personalizētus skriešanas un mentālās veselības padomus. Turklāt īpaša inovācija, kas pirmo reizi vēsturē pieejama viedpulksteņos, ļauj 5 sekunžu laikā izmērīt antioksidantu līmeni asinīs, sniedzot ieskatu organisma spējā cīnīties ar novecošanos.