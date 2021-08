Publicitātes foto

Būt tīkama aromāta ieskautam ir patiesi patīkami. Jo smarža ir viena no cilvēka maņām, kuras objekts bieži paliek neredzams. Kaut arī neredzamā veidā, tomēr sajūtas veicina tik pat labi, kā citu maņu kairinātāji. Smarža ir laba noskaņojuma un emociju veicinātāja. Turklāt, smarža pārraida specifisku informāciju ne tikai tās īpašniekam, bet arī apkārtējiem cilvēkiem.

Protams, atbilstoša aromāta meklējumi daudziem var šķist ļoti piņķerīgs un sarežģīts process. Tieši tāpēc šeit pieejami daži ieteikumi, kā izvēlēties sev piemērotākās smaržas.

Dažādi smaržu veidi

Viens no galvenajiem jautājumiem, kurš rodas izvēloties smaržas – ar ko atšķiras koncentrētas smaržas, smaržūdens, tualetes ūdens, odekolons un aromātiskais ūdens? Vienkārši runājot, smaržu veidi norāda uz to, cik pudelītē tīro smaržu vai cik aromātisko eļļu. Jo lielāka dabisko eļļu koncentrācija, jo kvalitatīvākas ir smaržas. Aplūkosim katras no tām.

Koncentrētas smaržas (PP). Lielāko aromātisko eļļu koncentrāciju, no 20 līdz 40 procentiem sevī satur koncentrētās smaržas. Tās tiek uzskatītas arī par smagākām un biežākām smaržām, jo ar vienu izsmidzināšanu to pietiek uz visu dienu. Tajās ir arī vismazāk alkohola, tāpēc tās ir piemērotas cilvēkiem ar jutīgu ādu.

Tualetes ūdens (EDT). Tualetes ūdens tiek uzskatīts par vieglāku smaržu formu, kura koncentrācijā ir ap 4-5 procentiem aromātisko vielu. Vēl vieglākas koncentrācijas aromāts saglabājas ap 3-4 stundām.

Kas ir augšējās, vidējās un zemās smaržu notis?

Izprast smaržu notis ir svarīgi ne tikai tāpēc, lai jūs varētu izvēlēties jums atbilstošākās smaržas, bet arī tāpēc, lai saprastu, kā varat izcelt savu personību un uzlabot garastāvokli, izmantojot dažādus smaržu veidus. Tieši smaržu notis var palīdzēt paskaidrot smaržas un palīdzēt noteikt vai tās ir tās, kuras vēlaties lietot tieši šodien.

Smaržu notis tiek iedalītas pēc tā, cik ātri tās izgaro: augšējās (vai galvas), vidējās (vai sirds) un zemās (vai pamata) notis. Šīs trīs klases sastrādājas, lai smaržas būtu sabalansētas un atmiņā paliekošas.

Augšējās notis. Augšējās aromāta notis tiek sauktas arī par galvas notīm, kas arī visātrāk izgaro un sastāda augšējo smaržu slāni. Tieši šīs smaržas jūs sagaida katrā smaržu veikalā. Tomēr esiet uzmanīgi, jo šī smarža nebūs tā, kura pavadīs jūs visas dienas garumā. Sākuma smarža izgaist pēc dažām minūtēm. Populārākās augšējās notis sastāda tādas smaržas kā citrons, apelsīns, lavanda un rozes.

Kas slēpjas aiz smaržu cenas?

Smaržas nav lēts prieks, īpaši tad, ja vēlaties sev iegādāties patiešām kvalitatīvu un ilglaicīgu produktu. Parasti, dabīgas smaržas maksā vairāk nekā sintētiskie analogi, jo smaržu izgatavošanai nepieciešams vairāk laika un zināšanu. Tādas sastāvdaļas kā roze, jasmīns jāievāc ar rokām, kas palielina smaržu cenu. Tātad, dabisko sastāvdaļu koncentrācija kļūst par vienu no galvenajiem cenu pamatojošajiem aspektiem.

Smaržu cenu nereti var nolemt arī preču zīme vai iepakojums. Lielākie smaržu izgatavotāji ir nolīguši dizainerus, kas katrai smaržu sērijai izveido īpašas pudelītes un rūpīgi apdomā katru detaļu, izvēlas piemērotu stiklu un krāsu. Jo sarežģītāks pudelītes dizains, jo ilgāk to vajadzēs ražot, tāpēc arī cena celsies. Protams, pērkot smaržas internetā, neaizmirstiet pievērst uzmanību smaržu tilpumam – jo mazāks tilpums, jo smaržas lētākas.

Tātad, kā atrast sev piemērotākās smaržas?

Ja vēlaties atrast sev piemērotākās smaržas, pielietojiet šos paņēmienus. Iesākumā aizveriet acis un iedomājieties sevi pašā laimīgākajā vietā – tas var būt jau noticis notikums vai izdomāts. Tad atbildiet sev uz šiem jautājumiem: pēc kā smaržo šī atmiņa? Varbūt esat ziedošā ceriņu dārzā? Iespējams mērcējat kājas sāļā jūras ūdenī? Varbūt esat pie ugunskura mežā? Atbildot uz šiem jautājumiem, atradīsiet to smaržu veidu, kurš jums būs vistuvāk pie sirds – ziedu, augļu, garšvielu, koksnes vai atsvaidzinošs.

Tāpat iesākam atcerēties smaržas, kuras esat iecienījuši pēdējo gadu laikā. Vēl labāk, ja tās nebūs līdzīgas. Ņemot vērā to, ka smaržas sastāv no dažādām notīm un to sastāvā ir visdažādākie komponenti, varat atrast tos aromātus, kuri sniedz jums vislabākās emocijas.

Uz lapas sarakstiet visus aromātus, kurus sajūtiet dažādās smaržās. Sagrupējiet tos no vispatīkamākā līdz mazāk simpātijas sagādājušam. Tad meklējiet smaržas, kuru vidējās vai zemās notis sastādītu vismaz viens no augstāk sagrupētajiem aromātiem. Šo paņēmienu varat pielietot arī ar garāmgājējiem, kuru smaržas jūs aizrāva. Tā, pat neuzrunājot cilvēku varēsiet atrast tādas pašas vai pat labākas smaržas.

Atcerieties, neviens neizvēlēsies smaržas jūsu vietā, ja pats sevi nepazīstat. Nebaidieties iedziļināties savā personībā un skaidri atbildēt kas jums patīk un kas nē. Tikai individuāla pieredze palīdzēs atrast tādas smaržas, kuras piešķirs eleganci jūsu izskatam, sniegs pašpārliecinātību, lai varat apburt apkārtējos cilvēkus. Lai patīkams ceļojums sevis iepazīšanā!