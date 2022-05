“Dzintars” turpina attīstīt parfimērijas izstrādājumu līniju

Pašmāju kosmētikas zīmols “Dzintars” ir plaši pazīstams ar kvalitatīviem sejas un ķermeņa ādas kopšanas līdzekļiem – leģendāriem lūpu balzamiem, universālo krēmu Nīca, unikāliem saules aizsarglīdzekļiem un citiem produktiem.

Daudzi labi atceras arī “Dzintars” smaržu līniju – tādus vēsturiskus aromātus kā “Rīgas ceriņi” “Šarms”, “Koķete”, “Intriga”, “Opera”, un, protams, arī “Rīdzinieces noslēpums”.

Neskatoties uz to, ka pēc “Dzintars” zīmola atdzīvināšanas, jaunā uzņēmuma “H.A.Brieger” līdzīpašniece un vadītāja Anastasija Udalova noliedza nodomu ražot parfimērijas izstrādājumus, tomēr, ieklausoties milzīgajā patērētāju interesē par smaržām, uzņēmums pieņēma šo izaicinājumu un jau 2021. gada decembrī nāca klājā ar pirmo atjaunoto aromātu no “Dzintars” kolekcijas “Rīgas ceriņi”, kas līdz ar modernizēto formulu guva arī jaunu nosaukumu – “Lilac of Riga”.

Šogad “H.A.Brieger” turpina attīstīt savu parfimērijas izstrādājumu līniju un ir prezentējis patērētājiem otro aromātu no “Dzintars” parfimērijas klāsta – smaržas “White Amber”, kuras ir ražotas uz 1987. gada “Rīdzinieces noslēpums” aromāta bāzes, piešķirot tam mūsdienīgu pieskaņu, kā arī izstrādājot jaunu iepakojuma dizainu.

Tikko atverot “White Amber” smaržu flakoniņu, Jūs sajutīsiet maigu maijpuķīšu, īrisu un baltās vijolītes aliansi. Pievienojas roze, magnolija, atveras eksotiskais ilang-ilang un jutekliskā tuberoze. Noslēgumā uzplaukst baltā ambra un elpu aizraujošais kristāliskais muskuss. Tas ir fantāzijas nokrāsas ziedu aromāts ar rūgtu niansi, kas piedēvē tai īpašu pikantumu un šarmu.

Pagājušā gadsimta 80. gados radītais aromāts “Rīdzinieces noslēpums” ir kļuvis leģendārs, tā smarža tiek uzskatīta par klasiku, kas nekad neiziet no modes. Smaržas “White Amber” ir jutekliskas, kaislīgas un noslēpumainas. Tās piestāv pašpārliecinātām, sievišķīgām un drosmīgām sievietēm, kuras nebaidās atstāt neaizmirstamu iespaidu.

“Limitētā izlaidumā piedāvājam patērētājiem vēsturisko aromātu ar saukli “History written by you”. Smaržu formula nav mainīta, tajā joprojām tiek izmantotas vairākas dabiskas eļļas – rožu, īrisa un mūžzaļa tropu koka ilang-ilang ziedu eļļa, ko bagātina maijpuķīšu, vijolīšu un magnolijas ziedu aromāti. Nākotnē plānojam papildināt aromātu ar šobrīd aktuālajiem “pūderainiem” akordiem. Mūsu ražoto smaržu nosaukumi ir angliskoti, jo vēlamies “Dzintars” produktus virzīt starptautiskajā tirgū,” skaidro A.Udalova.

Par smaržu “White Amber” vēstnieci ir kļuvusi Jūlija Malahova – dizainere un sieviešu modes zīmola MCouture mākslinieciskā direktore. Viņai piemīt sievišķība, pārlaicīgums, maigums un spēks – tieši šīs īpašības “White Amber” aromāts piedēvē savai īpašniecei. Par godu jaunam aromātam J.Malahova radīja unikālu kleitu no zīda, kas ir izgatavota vienā eksemplārā un lepni nes nosaukumu “White Amber”. Karaliski baltu kleitu rotā Swarovski kristāli un īpašais izšuvums, kas iemieso smaržu galveno ziedu noti – maijpuķītes.

Līdzīgi, kā “Lilac of Riga”, arī “White Amber” aromāta vēsturiskā versija ir izlaista pārdošanā ierobežotā daudzumā – tikai 1000 flakoniņu. Līdz gada beigām ir plānots pārveidot un uzlabot abus aromātus, un piedāvāt tos patērētājiem kā daļu no regulārā “Dzintars” sortimenta.